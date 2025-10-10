Keramiken einmal nicht als Kunsthandwerk – eine überraschende Ausstellung im Glaspalast

Keramik wird mit Kunsthandwerkmärkten verknüpft. Porzellan gibt es als Teller, Schüsseln, Becher, Vasen. Doch die BBK-Galerie in Augsburg im zweiten Stock des Glaspalasts zeigt nun eine Schau, die Porzellan von jeder Zweckdienlichkeit befreit. Fünf künstlerische Positionen mit fünf unterschiedlichen und klar erkennbaren Handschriften geben dort eine Idee, was mit Porzellan alles geschaffen werden kann. Was für eine Überraschung.

UIrike Spangenberg bringt Material und Oberfläche zum Sprechen, ihre lebensgroßen Köpfe wirken wie Objekte aus einer fernen Zeit, versehrt, ausgebessert, geflickt. Und auch in den Werkgruppen „Minimale Information“ und „Von den Anfängen“ lenkt sie den Blick auf die groben Oberflächen und die Struktur. Man meint dort auf den Ring- und Spangenformen Naturkräfte wie die Verwitterung zu spüren. In eine ähnliche Richtung, aber doch ganz anders, zielen die Objekte von Zsuzsa Füzesi Heierli. Ihre wabenartigen Gebilde wirken wie Korallenschwämme oder Bienenstöcke, wie natürliche, filigrane, organische Gebilde, die sich mit den gleichen Grundstrukturen zu größeren Gebilden zusammensetzen.

Die Ausstellung „Moderne Keramik - Porzellanobjekte“ präsentiert fünf Künstler

Während Spangenberg und Füzesi Heierli ihre Porzellan-Arbeiten in Richtung Natur bewegen, schlägt Otto Scherer den entgegengesetzten Weg mit seinen Keramiken ein: Er verbirgt das Material, in dem er es platiniert. Seine schimmernden geometrischen Objekte wirken wie (edel)metallische Konstruktionen - und haben doch auch etwas Spielerisches, wenn ein Schnitt im Kubus es als Fontana-Anspielung in den Werktitel schafft - oder ein Kubus mit Dornen überzogen wird.

Die platinierten Keramiken von Otto Scherer verbergen das Material und wirken wie (edel)metallische Konstruktionen. Foto: Richard Mayr

Susanne Petzold gibt allem eine andere Richtung, sie versammelt, schüttet, häuft an, arrangiert. Man muss sich hinknien, weil unten um die Sockelleiste eine wundersame Miniaturlandschaft aus vielen kleinen Objekten entstanden ist – oder ist das eine Ortschaft? – oder eine abstrakte Formation? Ach, egal. Petzold schafft eine filigrane Installation. Zum Abschluss beweist sich Jochen Rüth wie ein Geologe der Kunst. Seine geöffneten Geoden wirken nicht mehr wie etwas von Menschenhand Geschaffenes, sondern fast schon wie Fundstücke aus der Natur, wenn man deren Innenleben betrachtet. Doch von außen meint man, dass es sich um versteinerte Eier handeln muss. Einfach und klar strukturierte Objekte, die nicht recht zu fassen sind.

Der Kuratorin Karin Bauer gelingt eine Überraschung mit der Schau

Das ist gelungen und eine Überraschung. Die Kuratorin sei ausdrücklich erwähnt. Denn Künstlerin Karin Bauer hat die Idee über mehrere Jahre hartnäckig verfolgt und damit letztlich auch die Gremien des BBK überzeugt. Ein Besuch lohnt sich.

Laufzeit der Ausstellung bis zum 19. Oktober, zu sehen donnerstags, samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr.