Die Bläser der Berliner Philharmoniker bieten Harmoniemusik vom Feinsten

Um 2000 entstand inmitten des Friedberger Advents eine Tradition, die bis heute Glanzlichter setzt: das Konzert der Bläser der Berliner Philharmoniker in St. Jakob. Das Hauptstadt-Orchester zählt zu den besten weltweit. Herausragende Klangschönheit, Präzision und perfektes Zusammenspiel sind schlicht garantiert, so auch diesmal, beim 22. Gastspiel am Sonntagabend, das wieder ausverkauft war. Die neun Musikerinnen und Musiker spielten im Halbrund im Altarraum, Kontrabassist Martin Heinze in ihrer Mitte platziert, und schufen einen transparenten, ausgewogenen Gesamtklang.

