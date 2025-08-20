Icon Menü
Die Gesellschaft für Gegenwartskunst präsentiert eine Ausstellung, die man sich ausleihen kann

Augsburg

Eine Ausstellung, die man sich auch ausleihen kann

In den Kabinetten der Halle 2 des Zentrums für Gegenwartskunst zeigt die Artothek der Gesellschaft für Gegenwartskunst, was sie alles im Bestand hat.
Von Richard Mayr
    •
    •
    •
    Einen Schwerpunkt der Ausstellung „Leihweise“ im Zentrum für Gegenwartskunst bilden die Arbeiten von Georg Bernhard
    Einen Schwerpunkt der Ausstellung „Leihweise“ im Zentrum für Gegenwartskunst bilden die Arbeiten von Georg Bernhard Foto: Richard Mayr

    Kunst zu kaufen, kann ins Geld gehen, vor allem wenn es sich um Werke von Arnulf Rainer, Georg Baselitz, Günther Förg handelt. Die Artothek der Gesellschaft für Gegenwartskunst (GfG) bietet seit 1998 eine besondere Möglichkeit, um an solche Arbeiten zu kommen: Sie dient als Ausleihstelle. Die Sammlung soll Kunst für viele Menschen möglichst einfach zugänglich machen. Und sie verfügt, fast 30 Jahre nach der Gründung, über einen umfangreichen Bestand, quer durch alle Stilrichtungen von gegenständlich bis abstrakt.

