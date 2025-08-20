Eine Ausstellung, die man sich auch ausleihen kann

Kunst zu kaufen, kann ins Geld gehen, vor allem wenn es sich um Werke von Arnulf Rainer, Georg Baselitz, Günther Förg handelt. Die Artothek der Gesellschaft für Gegenwartskunst (GfG) bietet seit 1998 eine besondere Möglichkeit, um an solche Arbeiten zu kommen: Sie dient als Ausleihstelle. Die Sammlung soll Kunst für viele Menschen möglichst einfach zugänglich machen. Und sie verfügt, fast 30 Jahre nach der Gründung, über einen umfangreichen Bestand, quer durch alle Stilrichtungen von gegenständlich bis abstrakt.
