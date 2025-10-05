Einmal anders auf die Dauerausstellung im Schaezlerpalais schauen: Tanja Mohrs Kunst macht das möglich

Was sehen, wie schauen, worauf achten? Fällt der Blick auf Kunst, gibt es immer mehrere Ebenen der Betrachtung. Wieso nicht einer Künstlerin dabei folgen? Im Schaezlerpalais in Augsburg ist das derzeit in der Barockgalerie möglich. Dort präsentiert die Münchnerin Tanja Mohr unter dem Titel „Im Himmel der Farbe“ ihre maßgeschneiderten künstlerischen Interventionen, die sich mal auf die Räume und das Haus beziehen, vor allem aber Antworten aus dem Heute auf einzelne Kunstwerke sind.
