Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten
Feuilleton regional
Icon Pfeil nach unten

Die Münchner Künstlerin Tanja Mohr öffnet einen neuen Blick auf die Barockkunst im Schaezlerpalais.

Augsburg

Einmal anders auf die Dauerausstellung im Schaezlerpalais schauen: Tanja Mohrs Kunst macht das möglich

Die Münchner Künstlerin Tanja Mohr hat sich mit den Barockwerken in Augsburg auseinandergesetzt und öffnet unter dem Titel „Im Himmel der Farbe“ neue Perspektiven.
Von Richard Mayr
    • |
    • |
    • |
    Ein Großformat von Tanja Mohr im Liebertzimmer des Schaezlerpalais.
    Ein Großformat von Tanja Mohr im Liebertzimmer des Schaezlerpalais. Foto: Richard Mayr

    Was sehen, wie schauen, worauf achten? Fällt der Blick auf Kunst, gibt es immer mehrere Ebenen der Betrachtung. Wieso nicht einer Künstlerin dabei folgen? Im Schaezlerpalais in Augsburg ist das derzeit in der Barockgalerie möglich. Dort präsentiert die Münchnerin Tanja Mohr unter dem Titel „Im Himmel der Farbe“ ihre maßgeschneiderten künstlerischen Interventionen, die sich mal auf die Räume und das Haus beziehen, vor allem aber Antworten aus dem Heute auf einzelne Kunstwerke sind.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden