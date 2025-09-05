Odysseus, Mephisto und ein Exportschlager - sieben Tipps zum Start in die neue Theatersaison

Leonce und Lena . Seine erste Premiere hat das Staatstheater Augsburg am Samstag, 27. September, um 19.30 Uhr angesetzt. Auf dem Programm steht dann ein Klassiker des 19. Jahrhunderts, Georg Büchners „Leonce und Lena“. Regie führt der Hausherr selbst, Staatsintendant André Bücker eröffnet die neue Theatersaison im Martinipark. In den beiden Titelrollen sind Jannis Roth und Sarah Maria Grünig zu sehen. Laut dem Einführungstext des Staatstheaters erwartet das Publikum ein „grandioses Theaterspektakel“, das sowohl die romantische Komödie als auch die Gesellschaftskritik herausarbeiten will.

Exportschlager . Der Liederabend der besonderen Art kommt in der Saison 2025/26 am Staatstheater Augsburg wieder auf den Spielplan. Die erste Aufführung steht ebenfalls am Samstag, 27. September, an. Spielort ist die Brechtbühne, Beginn um 19.30 Uhr. Dort erwartet das Publikum eine Mischung aus Malle und Mozart. In unserer Kritik heißt es : „Fünf klassische Sänger singen auf der Brechtbühne von Vollmond-Vollrausch und Superhupen.“ Die Idee und das Liedgut stammt vom klassischen Komponisten Simon Mack, der Ballermann-Hits neu vertont hat, in dem er sie zum Beispiel in barocke Arien verwandelt.

Der Vorgang . Und wie um das breite Spektrum, das das Staatstheater Augsburg anbietet, an einem Wochenende abzubilden, steht am Sonntag, 28. September, die Premiere eines Mitmach-Comics „Der Vorgang“ an, den die Besucherinnen und Besucher im Netz anschauen. Erzählt wird die Geschichte von Claire, die 15 Jahre alt und ungewollt schwanger ist. Das Publikum taucht in ihre Gedankenwelt ein und kann Claire dabei helfen, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Die Premiere findet öffentlich statt, am Sonntag, 28. September, um 19.30 Uhr im Treppen-Foyer des Martiniparks. Für Konzept und Regie ist Nicole Schneiderbauer verantwortlich, die Illustrationen stammen von Lisa Frühbeis, das Grafik Design von Jutta Geisenhofer. Und Jenny Langner lieh Claire ihre Stimme.

Das Kind in mir will achtsam morden . Wer bis zu den Startterminen des Staatstheaters Augsburg nicht mehr warten will, der hat die Möglichkeit, in der Stadthalle Gersthofen das Gastspiel „Das Kind in mir will achtsam morden“ anzusehen. Das Stück nach dem Roman von Karsten Dusse ist die Fortsetzung von „Achtsam morden“. Die Geschichte von Björn Diemel, dem ehemaligen Strafverteidiger, wird weitererzählt. Ihm geht es gut, seit er die Prinzipien der Achtsamkeit in sein Leben integriert hat. Ganz gechillt kümmert er sich auch um zwei Mafia-Clans. Den einen Boss hat er ermordet, den anderen hat er im Keller des Kindergartens eingesperrt, den Diemel mitverwaltet. Die Fortsetzung ist am Samstag, 20. September, um 19.30 Uhr zu sehen.

Mephisto . Der Roman von Klaus Mann ist von dem Neue Globe Theater Potsdam inszeniert worden und führt zurück in die Weimarer Republik und das Berlin der 1930er Jahre. Erzählt wird die Geschichte des Schauspielers Hendrik Hoefgen, der erst Partei für die Arbeiter ergriff und ein Roter war, und dann 1933 die Seiten wechselt und seine Karriere unter der Nazi-Herrschaft fortsetzt. Ähnlichkeiten zum Lebensweg von Gustaf Gründgens sind nicht zu übersehen. Klaus Mann und Gründgens haben in den 1920er Jahren zusammengearbeitet und Gründgens war von 1926 bis 1929 mit Erika Mann, der Schwester von Klaus Mann, verheiratet. Das Stück wird am Freitag, 26. September, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Neusäß als Gastspiel aufgeführt.

Odysseus - das Musical . Der Stoff kommt aus der Frühzeit der abendländischen Geschichte. Homer hat den König von Ithaka mit seinem Versepos unsterblich gemacht. In seiner Legende dauerte es zehn Jahre, bis Odysseus vom Trojanischen Krieg in seine Heimat zurückkehren konnte. Kalliope Musik Produktion hat die zehn Jahre auf kompakte zwei Stunden eingedampft und bringt den Stoff als modernes Musical mit 20 Sängerinnen und Sängern sowie einem Tanzensemble und Chor auf die Bühne der Stadthalle Gersthofen. Zu sehen und erleben am Samstag, 27. September, um 19.30 Uhr.