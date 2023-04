Diedorf

17:00 Uhr

"Das Jagdhorn in der Kammermusik" erklingt im Theater Eukitea

Plus "Das Jagdhorn in der Kammermusik", so lautet das Motto eines Trio-Konzerts im Theater Eukitea. Der Hornist Felix Winker sucht dabei nach den Wurzeln seines Instruments.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

War er selbst schon einmal auf der Jagd? Und hat er dabei auf seinem Horn gespielt? "Nein", sagt Felix Winker und lacht. "Aber ich habe tatsächlich Kontakt zur Jagdhorn-Bläserszene." Seit 2006 ist Winker der Solohornist der Augsburger Philharmoniker, spielt mit dem Orchester Werke aus allen Epochen. Doch immer wieder forscht er in der Musik auch nach dem Ursprung und der Geschichte seines Instruments. Nach diesem Horn-Klang, der in der Jagd verwurzelt ist. Im Trio, mit Wilhelm Walz an der Geige und Johannes Ravinius am Klavier, gibt Winker jetzt am 29. April ein Konzert im Eukitea-Theater in Diedorf. Der Titel: "Das Jagdhorn in der Kammermusik".

Jagen, das sei einmal der Sport der Elite gewesen, so etwa wie das Golfen heute, sagt Winker. Dabei trugen Jäger stets ein Instrument bei sich, gold glänzend, rund wie ein Schnecke. Das Jagdhorn. Als Corno da caccia machte es in Barock-Zeiten allmählich Karriere, mit immer feinerer Technik, auch mit Aufsteckbögen für den Wechsel der Tonart. "So hat sich das Instrument langsam in das sinfonische Orchester integriert", erklärt der Experte. "Bis vor 130 Jahren war da aber nur das Naturhorn." Will heißen: ein Instrument ohne Ventile. Um sich trotzdem alle Tonleitern samt Halbtönen zu erobern, brauchte es Tricks und Virtuosität: Stopftechnik mit der Hand im Trichter, perfekt kontrollierte Lippenspannung. Erst im 19. Jahrhundert entstand ein neuer Typus Horn - mit Ventilen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen