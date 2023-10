Theater Eukitea: Von Sophie Scholl bis zum tapferen Schneiderlein

Von der „Weißen Rose“ bis zum „Tapferen Schneiderlein“: Das Diedorfer Theaterensemble hat für seine neue Spielzeit wieder einiges vorbereitet.

Vielseitig ist das Programm des Diedorfer Kinder- und Jugendtheaterhauses Eukitea in der Herbst-/Winterspielzeit. Doch nicht nur die Mädchen und Jungen – auch die Erwachsenen kommen bei einigen Programmpunkten bestimmt auf ihre Kosten. Und das gleich zur Spielzeiteröffnung: Das „Duo L'Oro“ kombiniert die Instrumente Flöte und Harfe und auch Musik aus verschiedenen Jahrhunderten, von Palestrina bis Nino Rota (Freitag, 27. Oktober, 20 Uhr).

Einen rhythmisch vibrierenden Klangkosmos zwischen Weltmusik und Jazz verspricht das Njamy Sitson Quartett mit „African Vibes“ (Samstag, 4. November). Mit dabei ist unter anderem die Augsburger Jazzmusikerin und Sängerin Alexandra Simeon. Tradition haben, wie es sich für ein Kinder- und Jugendtheater gehört, auch die Wintermärchen in der Zeit rund um das Weihnachtsfest. Am Sonntag, 3. Dezember, feiert „Das tapfere Schneiderlein“ als frech-fröhliche Komödie seine Premiere. Es ist in vielen Vorstellungen bis Sonntag, 14. Januar, zu sehen. Schulvorstellungen an Vormittagen können noch gebucht werden. Mit dabei sind Michael Gleich mit seinem Figurentheater Luftsprung sowie Musiker Fred Brunner.

Piratenfasching zum Saisonabschluss in Diedorf

Zum Saisonabschluss bietet das Eukiteateam zweimal einen übermütigen Faschingssonntagnachmittag für die ganze Familie unter dem Motto „Piraten Kid Ahoi!“ Das Puppentheater La Favola von Daniel Ruf veranstaltet eine Schatzsuche zum Mitmachen (4. und 11. Februar).

Parallel dazu laufen schon die Vorbereitungen für einen besonderen Termin: Denn im Jahr 2024 feiert Eukitea sein 40. Theater-Jubiläum mit einem speziellen Festprogramm. Mehr wollen Theaterchef Stephan Eckl und sein Team jetzt aber noch nicht verraten.

