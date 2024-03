Staatstheater Augsburg

18:50 Uhr

Was macht ein Opernsänger in digitaler Umgebung?

Plus Das Digitale dringt in die darstellenden Künste vor – das Staatstheater Augsburg spielt dabei eine Vorreiterrolle. Das zeigt ein besonderer Workshop. Ein Besuch.

Von Stefan Dosch

Roman Poboinyi schält sich aus seiner Jeans, steht in Shorts und strumpfsockig da, um in ein anderes Gewand zu schlüpfen, einen schwarzen kunstseidenen Ganzkörperanzug, aus dem wie zum kalkulierten Kontrast ein paar orangefarbene Kabel hängen. Gleich wird der Tenor des Staatstheaters Augsburg hier im nüchternen Orchesterprobensaal Schritte und Bewegungen quasi im luftleeren Raum vollführen. Singen wird er nicht, denn der Opernschlager "La donna è mobile" ist über Lautsprecher zugespielt, immerhin selbst eingesungen von Poboinyi. Merkwürdiges Gebahren, aufmerksam verfolgt von einem halben Dutzend Augenpaaren.

An diesem Tag hat der zweite Teil der "Masterclass Mixed Reality" begonnen, ein Kooperationsprojekt des Staatstheaters Augsburg und der Liz Mohn Stiftung. Im Zentrum stehen sechs junge Sängerinnen und Sänger, die einen "Digitalen Liederabend" erarbeiten und dabei eine Brücke schlagen zwischen traditionellem Operngesang und neuen virtuellen Ausdrucksformen. Diese Verbindung ist auch der Grund, weshalb die in Gütersloh beheimatete Stiftung sich mit Teilnehmern ihres renommierten "Neue Stimmen"-Wettbewerbs sowie mit finanzieller Zuwendung einbringt in dem Projekt, das seitens des Staatstheaters Augsburg von der dortigen Digitaltheater-Sparte betrieben wird. "Wir wollen unseren Nachwuchssängern Gelegenheit geben, das Singen und Spielen einmal im digitalen Raum auszuprobieren", sagt Dorothea Gregor, Kulturprojektleiterin bei der Liz Mohn Stiftung. Bei diesem Thema sei das Staatstheater Augsburg mit seiner Digitalsparte federführend im Land, "das wird nirgendwo sonst so konsequent umgesetzt".

