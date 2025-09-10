Schwerer Verlust fürs Leopold Mozart College: Institutsleiter Dominik Wortig verunglückt tödlich

Bestürzung in Augsburgs Musikwelt: Dominik Wortig, Leiter des Leopold Mozart College of Music und dort selbst Professor für Gesang, ist tot. Er starb am vergangenen Freitag durch einen Verkehrsunfall, wie sein Ehemann Boris Leisenheimer bestätigte. Wortig, weit über das LMC hinaus geschätzt für seine künstlerischen Fähigkeiten wie für sein selbstloses Engagement, wurde 52 Jahre alt.

Der gebürtige Neuwieder war 2013 an das damalige Leopold Mozart Zentrum der Universität Augsburg berufen worden. Da hatte er bereits eine beachtliche Karriere als Opern- und Konzertsänger vorzuweisen. Wortig, der zunächst Klavier, Kirchenmusik und Dirigieren studierte, hatte sein Gesangsstudium an der Düsseldorfer Hochschule absolviert. Noch während des Studiums wurde er an das Theater Meiningen engagiert. Viele Jahre war Wortig dem Theater Hagen fest verbunden. Weitere Engagements und zahlreiche Gastauftritte führten ihn unter anderem nach Mainz, Wiesbaden, an die Staatsoper Stuttgart und an die Dresdner Semperoper, aber auch ins Ausland (darunter die Mailänder Scala). Stilistisch breit aufgestellt, sang er alle wichtigen Partien des lyrischen Tenor-Repertoires, erweitert um jugendlich dramatische Partien wie etwa Wagners Parsifal.

Seit acht Jahren Institutsleiter des LMC

Dennoch entschied sich Wortig schließlich für einen Wechsel ins Lehrfach. Als Professor in Augsburg wirkte er nicht nur in einer Gesangsklasse, sondern unterrichtete auch Vokalensemble und Oratorium – überzeugt davon, seine Studentinnen und Studenten nicht bloß im Sologesang zu schulen, sondern ihnen im Hinblick auf spätere Berufsmöglichkeiten eine möglichst breite Gesangsausbildung zukommen zu lassen. Seit Herbst 2017 auch Institutsleiter und damit Kopf des LMC, war Wortig intensiv mit der Situierung des Instituts am neuen Standort im ehemaligen Postgebäude an der Grottenau beschäftigt. Sich durch nimmermüden Einsatz nicht schonend, prägte er das LMC maßgeblich, sein Tod hinterlässt eine große Lücke am Institut.

Aber auch über seinen Hauptberuf hinaus wirkte Wortig in die musikalische Stadtgesellschaft hinein, etwa als nebenamtlicher Kirchenmusiker der Augsburger Barfüßerkirche. Eben dort hätte er am vergangenen Freitagabend und am Wochenende mit einem Chorprojekt wieder aktiv sein sollen, doch dazu kam es nicht mehr. Unterwegs Richtung Augsburg, verunglückte Dominik Wort tödlich auf der Autobahn nahe Fulda.