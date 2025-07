Augsburger Domsingknaben ehren einen Großen der Kirchenmusik

Von jeher pflegen die Augsburger Domsingknaben die liturgische Vokalpolyphonie, insbesondere in deren franko-flämischer, italienischer und deutscher Ausprägung zu Zeiten von Renaissance und Barock. Da kann der gerühmte Chor im Grunde nicht abseitsstehen, wenn 2025 einer der bedeutendsten Komponisten eben der Vokalpolyphonie zum 500. Geburtstag geehrt wird: Giovanni Pierluigi da Palestrina, kurz Palestrina genannt. Sein Wirken, seine Musik, seine Rezeption ist fester Begriff der Musikhistorie, auch wenn das tatsächliche Wissen darum sowie die Aufführung seiner Werke in den Hintergrund gerückt sind. Sein „Stil“ beziehungsweise seine geradewegs zu einer „Schule“ geronnene Komponierkunst ist explizit Lehre an Musikhochschulen; Palestrina wurde – allerdings überhöht – zum Retter der katholischen Kirchenmusik in Folge des Trienter Konzils 1562, als musikalische und textliche Entwicklungen der Liturgie in offizieller Kritik standen.

Hans Pfitzner schrieb dazu eine Oper, in der neben Papst Pius IV. und einer Schar Engel auch eine spektakuläre Armada an Kardinälen, Bischöfen und anderen hochrangigen Klerikern in Bühnen-Erscheinung treten, dazu neun tote Altmeister-Komponisten. Es mangelt nicht an Frömmigkeit und Ellbogen-Einsatz auf der Führungsebene des Vatikans. Jedenfalls rettet Palestrina auch in dieser Prominenten-Oper, eine „musikalische Legende“, die katholische Kirchenmusik vor Einflüssen des allzu Profanen und des schwer Verständlichen aufgrund artifizieller Textvertonung. Er wird vom Papst umgehend zum Leiter der Kirchenmusik der Sixtinischen Kapelle ernannt, wo Palestrina tatsächlich auch zweimal wirkte, allerdings weit vor und weit nach besagtem Konzil: als Sänger bis 1555 und dann – längst hochangesehen über Italien hinaus – als Kapellmeister ab 1571.

Palestrina im Feld internationaler Komponisten seiner Zeit

Gut 100 Messen komponierte Palestrina, dazu Dutzende von Motetten in mehreren Bänden. Augsburgs Domkapellmeister Stefan Steinemann nun stellt für das Projekt „Palestrina 500“ die Motette „Fratres ego enim accepi“ und die darauf basierende gleichnamige fünfteilige (Parodie-)Messe ins Zentrum der jüngsten, beim Label Ars erschienenen CD der Domsingknaben. Dazu bildet Palestrinas Motette „Jubilate Deo“, die bereits zu seinen Lebzeiten publiziert wurde, den Schlussstein in einem Gesamtgewölbe polyphoner Gesangskunst. Denn zwischen den Palestrina-Kompositionen erklingen, Ende Oktober 2024 im Augsburger Haus Ambrosius aufgenommen, internationale Komponisten-Kollegen vor allem des ausgehenden 16. Jahrhunderts: der Franzose Pierre de Manchicourt, der Engländer William Byrd, der Spanier Tomas Luis de Victoria sowie Orlando di Lasso aus dem Hennegau, dessen römische Lateran-Kapellmeister-Position Palestrina einst übernahm.

Schließlich wird diese Neuaufnahme noch koloriert durch drei (instrumentale) Ricercari von Palestrina, ausgeführt auf historischen Instrumenten – darunter Zink, Renaissanceposaune und Viola da Gamba – durch das frisch tönende Ensemble I Fideli, das auch bei den Vokalkompositionen stiladäquat begleitet.

Vokaler Glanz und christliche Botschaft

Aber natürlich liegt das Hauptohrenmerk auf den knapp 40-kehligen Domsingknaben unter der Leitung Stefan Steinemanns. Dass hier dem fein austarierten Satz des gleichsam gottgefälligen, jegliche Extravaganz meidenden Palestrina-Stils gehuldigt wird, ist unüberhörbar. Die „Missa Fratres ego enim accepi“ ertönt prachtvoll, erhebend, repräsentativ – und dazu leuchtend durch die auf 490 Hertz erhöhte Stimmtonhöhe. Vokalglanz, Frömmigkeit und christliche Botschaft fallen einmal mehr in eins.