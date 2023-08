Michael Patrick Kelly und Johannes Oerding: So gleich und doch so anders

Michael Patrick Kelly und Johannes Oerding kamen zu einem Doppel-Konzert nach Augsburg. So war's.

Das Finale gehört den "Songpoeten", so jedenfalls verspricht es der Titel dieses Abends bei der feinen neuen Konzertreihe Summerstage am Alten Augsburger Gaswerk. Wanda zelebrierten dort letzte Woche den Exzess, Cro die Rückkehr aus seinem Haus auf Bali – und zum Abschluss am Sonntagabend packen also Michael Patrick Kelly und Johannes Oerding die ganz großen Gefühle aus. Natürlich gibt es Verbindungen zwischen den beiden, musikalisch und persönlich – spätestens, seit Oerding Kelly mit seiner Interpretation von dessen Song "Hope" zu Tränen rührte, 2019 in der Vox-Show " Sing meinen Song".

Dass aber bei Oerding (und seinen Mit-Textern) die Poesie eher nach Kneipentresen zur Kehrstunde klingt, Michael Patrick Kelly (und seine Mit-Texter) dagegen hörbar vom "unsichtbaren Regisseur seines Lebens" beeinflusst ist, dieser Kontrast macht das streng durchgetaktete Drei-Stunden-Konzert besonders unterhaltsam – wenn man es vom Ende her betrachtet, zusammen auf der Bühne standen Oerding und Kelly nämlich nur für zwei Duette.

Johannes Oerding, hier vor ein paar Tagen auf der Altusrieder Freilichtbühne. Foto: Matthias Becker

Schwarz-gelb sind MPKs Farben, nicht wie Borussia Dortmund, sondern wie das Cover seines seit 2021 aktuellen Albums "B.O.A.T.S" und zufällig auch wie die Restmüll-Tonnen und Kabelschächte auf dem Gaswerk-Gelände. Von Kellys Bühnenshirt ist das Gelb nach einem Jahr Tour zwar weitgehend verschwunden, doch die Songs sitzen perfekt, die Band ist eingespielt, die neueste Single "America" live etwas kantiger als die nach Powerpop-Schablone durchproduzierte Studioversion. Authentischer, könnte man auch sagen, und das ist etwas, was Kelly und Oerding vereint.

Beider Auftritt wirkt nicht aufgesetzt, der eine verspielt sich kurz, der andere vergisst den Text, beide wirken ehrlich überwältigt vom Chor der mehr als viereinhalbtausend Menschen, die an diesem Abend beweisen, dass sie – Zitat Oerding – „noch Bock auf Livemusik haben“. Und von denen die meisten beide (mittlerweile Mainstream-)Künstler gleichermaßen ins Herz geschlossen haben. Oerding-Hüte vor der Bühne singen Kelly-Songs mit, Kelly-T-Shirts liegen sich bei Oerding-Balladen wie "Heimat" in den Armen und strahlende Augenpaare richten sich ohnehin vom allerersten Song bis zum Ende auf den Mann, der da oben gerade Gefühle zeigt – egal, welchen Namen er trägt.

Oerding nennt sich "Schnulzensänger" und zeigt Comedian-Talent

Dass den Fans vor lauter Pathos und Schnulzen der Kopf nicht ganz schwer wird, ist Johannes Oerdings Comedian-Qualitäten zu verdanken. Er feiert das bayerische Weißwurstfrühstück mit "diesem anderen Senf", reißt Witze und verschenkt das (angeblich originale) Umhänge-Keyboard von Dieter Bohlen an seinen eigenen Tastenmann. Der tut überrascht, obwohl er das Teil erst letzte Woche auf der Bühne schon mal bekam.

Spannend wird der Abend im Kontrast, wie gesagt. Während bei Michael Patrick Kelly die Friedensglocke geschlagen wird, die er selbst aus Kriegsschutt gießen ließ, singt Oerding später von einem Leben auf der "Aperolspur". Während der gebürtige Ire eine Schweigeminute für den Frieden einläutet, plappert Oerding nachher alles nieder, verspricht einem unfreiwillig in die erste Reihe geratenen Ehemann eine Taxifahrt nach München und Freigetränke, damit er an diesem Abend auch ein bisschen Spaß hat. Ist aber eigentlich gar nicht nötig, denn Spaß hat hier offensichtlich fast jeder - und zwar bei beiden Auftritten. "Drei Generationen", freut sich der Lausbuben-Poet mit Hut, "wie bei Helene Fischer!"

"K.O.", "O.K.O" und auch sonst viel "Oh oh oh" bei Kelly und Oerding

Kelly lobt die kleine Marie vor der Bühne für ihre schön gemaltes Schwarz-Weiß-Bild, Oerding erklärt dem zehnjährigen Ben die Pubertät, aus der er selber manchmal noch nicht ganz raus zu sein scheint. Kelly gleitet zum Finale auf einem gelben Boot durch die Menge, singt "I sail home" und nicht nur einem Fan rinnen Tränen übers Gesicht. Und Oerding? Stürzt sich schwitzend rein ins Publikum und steht mit seinem Fan Melanie aus Frankfurt Wange an Wange, als sie sich ihren Lieblingssong wünscht. "K.O." heißt der.

Und dann stehen sie plötzlich gemeinsam auf der Bühne, auf "K.O." folgt "O.K.O." – danke Melanie für diesen lustigen Zufall. Es ist eins von zwei Duetten unterm lila leuchtenden Gaskessel. Auch dieser Kelly-Song ist im Duo mit Oerding ein Stückchen rauer. Steht ihm gut. Nach vielen, vielen weiteren "Oh oh ohs" an diesem Abend folgt das Duett "Ich will noch nicht nach Hause". Beide Songpoeten, in einem Refrain vereint. Der Traum so vieler hier. Und dann, nach drei gefühlsgeschwängerten Stunden, müssen alle eben doch irgendwann heim.