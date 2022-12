Ecke Galerie

"Das kleine Format": Eine Ausstellung wächst in neue Dimensionen

Plus Die Schau in der Ecke Galerie präsentiert sich gar nicht mehr so klein. Und auch das Konzept ist neu. Zwei Künstler kommen dabei groß heraus und dürfen sich über Preise freuen.

Von Kristina Orth

Wie in jedem Jahr findet in der Ecke Galerie (Galerie Cyprian Brenner) wieder die Ausstellung mit dem Titel „Das kleine Format“ statt. Und doch ist die Schau dieses Jahr ein „Experiment“, erklärt der Ecke-Vorstand Günther Baumann. Denn normalerweise dürfen die Werke eine Größe von 30 x 30 cm nicht überschreiten. Dieses Jahr erfüllen aber „fast 80 Prozent der Arbeiten das Maß nicht“, so Baumann. Beispielhaft für diesen Bruch mit der Tradition ist der von Wolf Noack gefertigte große Siebdruck „Der junge Heine“.

