Augsburg

vor 56 Min.

Elias Holl to go: Das Buch "Die Stadt und ihr Meister"

Plus Mit "Die Stadt und ihr Meister" hat der junge Zoeschlin-Verlag eine Hommage an Elias Holl vorgelegt. Lockere Cartoons und kurzweilige Essays präsentieren den Baumeister auf überraschende Weise.

Von Stefanie Schoene Artikel anhören Shape

Fotobände, kunsthistorische Bände, wissenschaftliche Bände, Fußnoten und Ausstellungen – es ist nicht so, dass Elias Holl (1573-1646) in Augsburg ein Unbekannter wäre. Dennoch traute sich der Zoeschlin-Verlag, ein weiteres Buch zu produzieren: "Die Stadt und ihr Meister". Im St.-Jakobs-Wasserturm, einem der neun Wasserspeicher, die bis ins 19. Jahrhundert die Stadt versorgten, präsentierte der Verlag sein Werk angemessen in einem der nüchternen Technikbauten des Meisters.

