Der Kanonengießer, der Künstler war: Franz Gallus Weber hat die schwäbische Landschaft festgehalten

Schon einmal, vor zwei Jahren, widmeten die Augsburger Kunstsammlungen den Zeichnungen von Franz Gallus Weber eine kleine, feine Ausstellung. Doch der Bestand an Blättern dieses im besten Sinne dilettierenden Zeichners in städtischem Bestand ist keineswegs gering – rund 250 Arbeiten –, sodass im Grafischen Kabinett in der Maximilianstraße nun neuerlich eine Auswahl daraus gezeigt werden kann. War die ursprüngliche Schau „Romantisches Augsburg“ vor allem auf Motive der Stadt konzentriert, weitet „Die Romantik der Landschaft“, wie die aktuelle Ausstellung überschrieben ist, den Radius und begibt sich aus der städtischen Sphäre hinaus in die schwäbischen Dörfer und die sie umgebende Natur, wie sie sich zur Mitte des 19. Jahrhunderts dem Auge des Betrachters präsentierten.

