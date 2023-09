Erfolg für Harfenistin beim ARD-Musikwettbewerb

Lea Maria Löffler holt sich in München einen 2. Preis.

Vergangenes Jahr hat sie den Augsburger Kunstförderpreis erhalten, jetzt gibt es einen neuen Preis für Lea Maria Löffler, einen, der in seiner Außenwirkung noch um einiges höher anzusiedeln ist: Die in Augsburg geborene, in Burgau aufgewachsene Harfenistin hat sich beim ARD-Musikwettbewerb einen 2. Preis erspielt. Im Finale des Wettbewerbs überzeugte die 25-Jährige die Jury mit ihrem Vortrag des C-Dur-Harfenkonzerts von François-Adrien Boieldieu sowie mit einem Zugaben-Tango von Astor Piazzolla – und war damit letztlich gleichauf mit der französischen Harfenistin Alexandra Bidi, die ebenfalls einen 2. Preis zugesprochen bekam. Den 1. Preis sicherte sich die Schweizerin Tjasha Gafner, die auch den Publikumspreis erhielt, ein 3. Preis wurde nicht vergeben.

Ob Lea Maria Löffler damit gerechnet hat, sich im Feld der knapp 40 (überwiegend weiblichen) Teilnehmer am Ende so weit oben zu finden? Natürlich bereite man sich bei solch einem hoch angesehenen Wettbewerb auch entsprechend vor, sagt die Harfenistin; und doch, "wenn man dann spielt, kann man nur hoffen, dass sich die ganze Vorbereitung auch im Ergebnis spiegelt". Nach drei bereits absolvierten Wettbewerbsrunden hatte sie beim Finale im Münchner Herkulessaal jedoch ein gutes Gefühl, auch das begleitende BR-Symphonieorchester unter Andrew Grant empfand sie als "wunderbar".

Löffler, die Harfe an der Musikhochschule Detmold sowie in Paris studierte, ist seit 2022 Akademistin im WDR-Sinfonieorchester in Köln, wo sie noch für eine weitere Spielzeit engagiert ist. Dort, erzählt sie, begegne sie dem ganzen Spektrum des klassischen Harfenrepertoires, ob nun im Orchesterverbund oder als Solistin, ob in großen oder in kammermusikalischen Besetzungen. Wie es danach weitergeht, lässt sie auf sich zukommen. Schon heute allerdings steht fest, dass Lea Maria Löffler im Frühjahr 2024 mit den Augsburger Philharmonikern im Augsburger Rathaus auftreten wird. Am 3. Mai ist sie im Goldenen Saal Solistin in Boieldieus Harfenkonzert – just jenem Konzert, mit dem sie Preisträgerin des ARD-Wettbewerbs geworden ist. (sd)