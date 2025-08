Eine Ballett-Legende verabschiedet sich

Die letzte Unterrichtsstunde ist gegeben, wie so oft in den letzten zwölf Jahren ist Erich Payer noch einmal von München nach Augsburg gefahren. „Jahrelang habe ich das sechs Mal die Woche gemacht“, sagt er mit seinem warmen Bariton und lacht. Er, ein Vollblutkünstler, aber eben auch ein Ausbund an Disziplin. Stück für Stück hat er seine Arbeit nun in neue Hände gelegt. Seine Ballettschule hat seit 2024 eine neue Leiterin, Johanna Drüszler, und heißt jetzt Assemblé Augsburg. Kurz vor seinem 75. Geburtstag hat sich Payer noch einmal Zeit für ein langes Gespräch genommen. Mit ihm kann man eine Tasse Kaffee auch auf zwei Stunden ausdehnen, es gibt ja so viel zu erzählen.

