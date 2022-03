Das Staatstheater schickt sein Publikum auf eine Krimi-Schnitzeljagd in Augsburg

Plus Der virtuelle Mitmach-Krimi „Solo – Folge 1“ des Staatstheaters Augsburg endete mit einem Knall. „Folge 2“ führt das Publikum direkt ins Stadtgetümmel.

Im Fernsehsessel lümmeln und sich vom ARD-Tatort begruseln lassen – das hat Reiz. Aber wie prickelnd wäre es, selbst den Ganoven auf die Spur zu kommen? Mit „Solo – Folge 2, Schlüssel zur Welt“ schickt das Staatstheater Augsburg sein Publikum nun auf eine Schnitzeljagd mit Thriller-Plot. Die Fährte des Mitmach-Krimis führt, bei diesem zweiten Teil einer Krimi-Trilogie, mitten hinein in das Stadtleben.