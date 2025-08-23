Icon Menü
Es ist erstaunlich, wie Bertolt Brecht über die Bauernkriege gedacht hat.

Augsburg

Was Brecht als größtes Unglück in der deutschen Geschichte begriff

Als Bertolt Brecht aus dem Exil ins zerstörte Europa zurückkehrte, interessierte er sich für die Bauernkriege und sah in ihnen eine deutsche Ur-Katastrophe.
Von Helmut Gier
    Nach seiner Rückkehr aus dem amerikanischen Exil hatte sich Bertolt Brecht historisch für die Bauernkriege interessiert. Foto: dpa

    „In den Bauernkriegen, dem größten Unglück der deutschen Geschichte, war, was das Soziale betrifft, der Reformation der Reißzahn gezogen worden.“ So beginnt eine knappe Anmerkung Brechts im Anhang zum Erstdruck seines Stücks „Mutter Courage und ihre Kinder“ im Jahre 1949. Diese Aussage erstaunt in zweierlei Hinsicht. Zum einen spielt das Drama, von dessen Berliner Aufführung im selben Jahr die Weltgeltung des Brechtschen Theaters nach dem Zweiten Weltkrieg ausging, während des Dreißigjährigen Kriegs ein Jahrhundert nach dem Bauernkrieg, in der Handlung selbst weist nichts auf diesen nachträglich hergestellten Zusammenhang hin. Zum anderen verwundert es doch, wenn vier Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft und dem Zusammenbruch Deutschlands gerade ein Ereignis vor über 400 Jahren wie der Bauernkrieg als „größtes Unglück der deutschen Geschichte“ bezeichnet wird.

