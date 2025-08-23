Was Brecht als größtes Unglück in der deutschen Geschichte begriff

„In den Bauernkriegen, dem größten Unglück der deutschen Geschichte, war, was das Soziale betrifft, der Reformation der Reißzahn gezogen worden.“ So beginnt eine knappe Anmerkung Brechts im Anhang zum Erstdruck seines Stücks „Mutter Courage und ihre Kinder“ im Jahre 1949. Diese Aussage erstaunt in zweierlei Hinsicht. Zum einen spielt das Drama, von dessen Berliner Aufführung im selben Jahr die Weltgeltung des Brechtschen Theaters nach dem Zweiten Weltkrieg ausging, während des Dreißigjährigen Kriegs ein Jahrhundert nach dem Bauernkrieg, in der Handlung selbst weist nichts auf diesen nachträglich hergestellten Zusammenhang hin. Zum anderen verwundert es doch, wenn vier Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft und dem Zusammenbruch Deutschlands gerade ein Ereignis vor über 400 Jahren wie der Bauernkrieg als „größtes Unglück der deutschen Geschichte“ bezeichnet wird.

