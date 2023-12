Essay-Wettbewerb

Das Jakob-Fugger-Zentrum fragt: Wie viel Gewalt benötigt die Demokratie?

Preisverleihung im Konzertsaal des Leopold Mozart College of Music (von links): Niels Beintker moderiert die Debatte mit den Preisträgerinnen Anna Dzubian, Eva Helene Odzcuk und Gerlinde Groitl. Nicht im Bild: Gesa Lindemann, sie nahm per Videoschalte teil.

Plus Macht und Gewalt scheinen unsere Welt in Schach zu halten. In einem Essay-Wettbewerb hakt das Jakob-Fugger-Zentrum nach – und feiert sein zehnjähriges Bestehen.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Die Geschichte der Gewalt scheint sich immer weiter fortzuschreiben: Russland überfällt die Ukraine. Terror in Israel. Und in Deutschland? Ein Rechtsextremist ermordet den Politiker Walter Lübcke. Städtenamen verbinden sich mit der Erinnerung an blutige Anschläge, Hanau wie Halle. Mit dem Phänomen der Gewalt hat sich jetzt ein Essay-Wettbewerb befasst, das Jakob-Fugger-Zentrum in Augsburg hat ihn ausgeschrieben. Die Frage lautete: "Wie viel Gewalt benötigt die Demokratie? Wie viel Gewalt verträgt sie?"

Das Jakob-Fugger-Zentrum feiert sein zehnjähriges Bestehen

Sabine Doering-Manteuffel, Präsident der Universität Augsburg, zu der das Jakob-Fugger-Zentrum gehört, räumt bei der Preisverleihung ein: "Ich bin zuerst gestolpert über den Wettbewerbs-Titel." Eine gewaltfreie Welt, ist das nicht das Ziel, auf das sich alle einigen können? Doch Gewalt sei ein "fluider Begriff". Wehrhaftigkeit und Sicherheit tauchen als Argumente wieder in allen politischen Räumen auf. Auch deshalb war der Wettbewerb in deutscher, aber auch ukranischer Sprache ausgeschrieben – Forscher aus beiden Regionen sollten hier ihre Gedanken einbringen können. Schließlich versteht sich das Jakob-Fugger-Zentrum als Schmelztiegel der Forschung, als internationalen Ort des Austauschs zwischen allen Kultur-, Sozial- und Geisteswissenschaften – und mit dem Wettbewerb feiert es auch sein zehnjähriges Bestehen.

