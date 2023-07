Nur zusammen können sie es schaffen: Kindertheater "Die goldene Brücke des Dachen"

Mit einfachen Mitteln verzaubert das Eukitea Theater Diedorf in seiner Inszenierung "Die goldene Brücke des Drachen".

Der Drache Barzun langweilt sich im Weidenland. Da bittet ihn unverhofft ein Erdmännchen um Hilfe. Barzuns Reaktion kommt wie aus der Pistole geschossen: „Ich bin doch ein Drache und kein Feuerwehrmann.“ Und tatsächlich hat Barzun sich besser im Griff als Kultdrache Grisu aus der gleichnamigen Zeichentrickserie, denn er spuckt nur Feuer, wenn es unbedingt sein muss. Dafür braucht aber Schauspieler Giorgio Buraggi alias Barzun dringend Wasser. Die schwülen Temperaturen, die im Eukitea Theater in Diedorf herrschten, machten ihm zu schaffen. Wegen schlechten Wetters konnte die Premiere des Sommertheater-Stücks "Die goldene Brücke des Drachen" am Freitag nicht auf der Waldbühne in Anhausen stattfinden.

Es ist das dritte Mal, dass der Drache Barzun auf die Bühne des Eukitea kommt. Im ersten Teil hatte Barzun sein goldenes Herz entdeckt. Im dritten Teil zieht er nun mit seinen drei Freunden los, um die goldene Brücke zu finden. Nur zusammen können sie es schaffen. Das Erdmännchen wiederum braucht Hilfe, weil es „solche Angst hat“.

Josephine Volk wirbelt als Halbfee durch "Die goldene Brücke des Drachen"

Dabei geht es auch mal komisch zu, denn es gibt eine Sprachbarriere zwischen dem Drachen und dem Erdmännchen. Das Wesentliche versteht Barzun dennoch und erzählt es seinen Freunden. Eine davon ist die stimmgewaltige Josephine Volk als „quirlige Halbfee mit Ruhefokus“. Wie ein Derwisch wirbelt die Halbfee durch das Stück und singt Stille herbei. Was ein bisschen an Disney erinnert, kommt nicht von ungefähr, denn Volk hat ihre Wurzeln im Musical. Allerdings ist sie ins Rockfach gewechselt und auch das hört man. Denn Volk hat eine unglaubliche Bühnenpräsenz, wenn sie das Meer zur Ruhe zwingt, indem sie singt: „Das Wilde wird jetzt sanft.“ Dann legt sich die blaue Wellenwand aus Seide ihr zu Füßen. Fred Brunner und Njamy Sitson unterstützen sie mit Naturklängen.

Doch bald entsteht Streit, das Rudern ist anstrengend und die goldene Brücke nicht in Sicht. Da erscheint „der kleine Prinz“ und schenkt den Freunden goldene 70er Jahre-Brillen. Jetzt können sie wieder den Wert ihrer Freundschaft erkennen und schotten sich nicht hinter dunklen Sonnenbrillen ab. So erreichen sie dann doch ihr Ziel, die goldene Brücke. Licht für Licht erstrahlt einzeln, bis sie in der Mitte aufeinandertreffen.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Eukitea Theaters agieren auf Augenhöhe

Regisseur Stephan Eckl gelingt es mit einfachen Mitteln wie weißen Leinentüchern und zwei Kisten als „Türen“ die Zuschauerinnen und Zuschauer zu verzaubern und in ihren Bann zu ziehen. Denn die Darstellerinnen und Darsteller agieren nicht über eine Bühnenrampe hinweg, sondern auf Augenhöhe mit dem Publikum. Auch untereinander gibt es übrigens keine Hierarchien. So ist einer von Barzuns Freunden der junge Simeon Hofmann, der gerade im Eukitea sein freiwilliges, soziales Jahr ableistet.

