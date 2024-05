Europawahl 2024

Das EU-Parlament im Lokschuppen: Werkstatt Europa im Bahnpark Augsburg

Plus Politische Weichenstellung: Vom 6. bis 9. Juni ist Europawahl. Im Augsburger Bahnpark wird diese Wahl begleitet von einem Kultur-, Mitmach- und Debatten-Programm.

Von Veronika Lintner

Das EU-Parlament tagt in Straßburg - aber der Plenarsaal schläft: Auf Sitzplatz Nr. 21 schließt eine Frau ihre Augen, neigt den Kopf, es ist Ursula von der Leyen. Ihre Kollegin Margrethe Verstager, Sitzplatz Nr. 34, hat ihre Kopfhörer aufgesetzt und schließt die Lider. Um sie herum: Träumende Menschen, selbst die Saaldiener schlummern im Stehen. Dieses Panorama-Bild zeigt 818 Europa-Politiker, 18 Meter lang ist die EU-Tapete. "Bühnenbild wäre fast zu wenig", findet Wolfgang Hauck, der die Installation vorstellt. Mehr als 1000 Mal hat es "Klick!" gemacht: Im EU-Parlament hat sich die Künstlerin Martina-Geiger auf die Lauer gelegt, jeden einmal mit geschlossenen Augen erwischt und am Ende das Traumgemälde zusammengeflickt. "Das Parlament träumt", aber wovon träumen Europas Entscheider? Jetzt hängt das Bild in Augsburg, nämlich um aufzuwecken, für die politische Sache: für die Europa-Wahl 2024. Hier im Bahnpark Augsburg eröffnet jetzt die "Werkstatt Europa" als kreatives Forum zur Wahl. 26 Mal finden hier offene Werkstätten statt, 19 Theaterstücke, 5 Diskussionen. Alles bei freiem Eintritt - zwischen Gleisen und Lokomotiven.

Begleitprogramm zur Europawahl 2024 im Augsburger Bahnpark

Seit Jahren arbeiten Wolfgang Hauck und andere Unterstützer am Augsburger Bahnpark. Sie wollen dieses weite, stillgelegte Bahnbetriebsgelände für Kultur und Bildung nutzen. Im Rundbau parken Lokomotiven wie Zeitzeugen, alte Züge von Diplomaten, ein Eisenross aus Schweden, eine Lok, mit der Kaiserin Sissi reiste. "Die Mobilität von Europa ist hier versammelt", sagt Hauck. Und weil Europa für den Kulturschaffenden ein Leitmotiv ist, hat er sich mit einem Projekt zur Europa-Wahl 2024 bei der EU beworben - mit Erfolg und Fördermitteln. Gastgeber ist der Bahnpark, Mitveranstalter sind das Theater "Die Stelzen" und das Projekt "die Kunstbaustelle". Und Baustelle ist für Hauck ein treffender Begriff: "Wir sind hier nicht fertig beim Projekt Bahnpark. Und das Projekt Europa ist ebenso wenig fertig." Es bleibt eine "Werkstatt Europa".

