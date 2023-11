Die Philharmoniker fliegen mit den Wildgänsen davon

Plus Das 1. Familienkonzert setzte Selma Lagerlöfs Kinderbuchklassiker „Nils Holgersson“ feinsinnig in orchestrales Licht und nahm im Martinipark das Publikum stark für sich ein.

Es muss ja nicht immer „Peter und der Wolf“ oder der „Karneval der Tiere“ sein, wenn Komponisten dem Wunsch nachgehen, Tiere instrumental sprechen zu lassen, lustvoll und farbig „lautzumalen“ oder einen zeitlos berührenden Kinderbuch-Klassiker mit Gespür für die Emotionen kleiner Helden zu orchestrieren. Das mag sich auch der 1956 in Hannover geborene Oboist und Komponist Andreas N. Tarkmann gedacht haben, dessen Schaffen bereits einige familientaugliche Konzerte einschließt.

Sein Orchestermärchen für Sprecher und großes Orchester nach Selma Lagerlöfs Buch „Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen“ wurde erst im Vorjahr uraufgeführt und am Sonntagnachmittag im sehr gut besuchten 1. Familienkonzert der Augsburger Philharmoniker unter Leitung von GMD Domonkos Héja ein ansprechendes Erlebnis, das Ohr, Auge und Herz gleichermaßen ansprach. Ausschlaggebend dafür war nicht zuletzt die Balance aus tragfähigen musikalischen Leitmotiven und thematischen Überraschungen, aus Tradition und Moderne, Dramatik und Poesie, Streicher-Tutti-Sanftmut und perkussiven Knüllern, die sowohl im Orchester als auch im Publikum für die nötige Spannung sorgte.