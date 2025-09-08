Das Kunstforum Oberschönenfeld zeigt den Wald in Foto, Film und Malerei

Illusion, die: Das Wörterbuch der deutschen Sprache definiert den Begriff als trügerische Hoffnung beziehungsweise trügerische Vorstellung – aber auch als Zaubertrick. Wenn nun drei in Schwaben und Oberbayern lebende Künstler unter dem Titel „Illusion“ ihre Werke im Kunstforum Oberschönenfeld zeigen, dann ist das ein Spiel mit der Verfremdung von fotografierter Natur-Realität oder ein Spiel mit malerischer Natur-Nachahmung. Was dabei im Zentrum der präsentierten Kunst von Karen Irmer (Augsburg), Gabriele Lockstaedt (Landsberg) und Christoph Franke (Dießen) steht? Es ist – gut 500 Jahre nach Albrecht Dürers „Großem Rasenstück“ – das Waldstück. Ein Konvent von Bäumen tagt in den Medien Foto, Video, Gemälde, ein erhöhtes Maß an Beschaulichkeit und Betrachter-Demut anstrebend.

Am Eindruckvollsten gelingt dies Karen Irmer, die – nach ihrem Münchner Akademiestudium bei Gerd Winner und Sean Scully – längst eine anerkannte Fotografiegröße über die Region hinaus darstellt. Ihr kontemplatives Werk, oft genug vorgestellt an Orten von hohem künstlerischen Anspruch, lebt vor allem aus der Darstellung von Erde, Wasser, Luft, also dreien der vier Elemente. Gewichtige Rolle in ihrem Oeuvre stellt dabei die nun auch in Oberschönenfeld zu sehende Foto-Serie „Zustand der Veränderung“ dar, die jeweils zwei Fotografien zu einem hochformatigen Bildkomplex kombiniert. Oben ein (nordisches) Waldstück in Dunst, Nebel, jedenfalls diffusem Licht, unten wiederum ein (nordisches) Waldstück selbiger Atmosphäre, doch nun auf den Kopf gestellt, um 180 Grad gedreht.

Bei Karen Irmer geschieht in Stille etwas Andachtsvolles

Ob dazu Gerhard Richters frühe Werkserie von (scheinbar gespiegelten) Himmel-Meer-Fotomontagen eine Anregung gewesen ist, bleibt in der letztgültigen Wirkung insofern unerheblich, als Karen Irmer ihre fiktiven (Waldstück-)Spiegelungen freier und variantenreicher einsetzt. Bei genauem Hinsehen erweisen sich ihre kombinierten Foto-Motive als zumindest perspektivisch verschoben, wenn nicht gar als unterschiedlich. Bäume wachsen oberhalb der Bildachse in den Himmel, Bäume „wachsen“ unterhalb der Bildachse in die Erde. Hier geschieht in Stille etwas Andachtsvolles, Zeitloses – genauso wie in ihrem zwölfminütigen Video „Hauch“, das in der sanften Bewegung von Blättern und Nebelschwaden behutsam erfahren sein will. Bewegte Luft, diese gleichsam unsichtbare Naturkraft, ist der dezente Akteur. Wäre es erstaunlich, wenn Karen Irmer sich in ihrer intensiven künstlerischen Arbeit auch noch der Flamme, dem Feuer – als viertem Element – verstärkt zuwenden würde? Es wäre nicht erstaunlich – zumal bereits goldenes Sonnenlicht in „Himmel um mich“ ein dunkel dräuendes Wolkenfeld auflockert.

Auch bei Christoph Franke finden wir Bäume, die gleichsam in die Erde wachsen. Doch spiegelt er sie nicht an aufrecht stehenden Exemplaren, sondern zeigt sie solo, also als einzelne Exemplare, auf dem Kopf stehend. Dieser Verfremdungseffekt wirkt, genauso wie bei Georg Baselitz. Aber auch Franke geht über mögliche Inspiration hinaus: Er zeigt auch Waldstücke, Baumstamm-Gruppen, um lediglich 90 Grad gedreht. Nun scheinen die Stämme horizontal übereinander zu schweben. Wahrlich vertiefen können sich die Betrachter in seine Foto-Arbeit „Tree Symphony“, für die er sechzehn lichte Baumkronen-Aufnahmen aus der Froschperspektive zu einem Waldstück arrangiert – was nicht zuletzt durch Hochauflösung auf Baumwollpapier fasziniert. Auch seinen „Naturbetrachtungen“ haftet etwas Meditatives an.

Eine Malerin auf der Spur von abstrakter Natur

Gabriele Lockstaedt ist die Dritte im Bunde von Illusion und Waldstück-Motivik. Sie ist eine Malerin auf der Spur von abstrahierter Natur. Ein signifikantes Gemälde ihrer Hand dürfte das großformatige „Schatten der Erinnerung“ sein, das fraglos starke Assoziationen zu einem Waldsee hervorruft. Motivisch verschränken sich Unterholz und Stämme mit Wasser, Wasserschlieren, Licht und Spiegelung. Das kann durchaus Raffinesse zeitigen im gleichzeitigen Verschwimmen von Farbe und Pigment, Licht und Spiegelung, Waldstück und Teichwasser; allerdings ist das Blau, sprießende Grün und Gelb der Farbpalette Lockstaedts immer wieder zu effekthascherisch, aufdringlich. Was zudem – unabhängig von der Kolorierung – irritiert, sind etliche allzu „zeitgeistige“ Titel: „Cool place“, „Avatar“, „Dreams“, „Blue Melody“. Gabriele Lockstaedt sollte sich hüten vor Trick und flottem Reiz.

„Illusion“ im Kunstforum Oberschönenfeld: Ausstellungsdauer bis 9. November, Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag (10 – 17 Uhr).