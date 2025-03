Ein Fest für die Orchesterakademie

Schon seit Beginn der laufenden Spielzeit sieht und hört man sie hie und da im Orchester, bei Opernaufführungen ebenso wie im Sinfoniekonzert, und vor ein paar Wochen erst haben sie auch ihr erstes eigenes Kammerkonzert gestaltet: die Mitglieder der Orchesterakademie Paul Ben-Haim. Jetzt besiegelte ein Festakt offiziell die Gründung der Akademie, die unterm Dach des Staatstheaters Augsburg firmiert und dort vor allem unter den Fittichen des Orchesters, der Augsburger Philharmoniker, steht.

Generalmusikdirektor Domonkos Héja war es denn auch, der den versammelten Gästen im Konzertsaal Grottenau des Leopold Mozart College darlegte, was es mit der Orchesterakademie auf sich hat. Zehn junge, in der Regel bereits mit einem Musikstudium gewappnete Musikerinnen und Musiker sind es, die während einer Dauer von zwei Jahren eng an die Augsburger Philharmoniker gebunden sind. Einmal, um mit ihnen Konzerterfahrung zu sammeln, aber auch, um von den erfahrenen Berufsmusikern individuell gecoacht zu werden. Daneben gibt es für die Nachwuchsmusiker verschiedene Workshops, etwa zu Problemen wie den physischen und auch psychischen Belastungen, die der Berufsalltag eines Orchestermusikers bereithält. Der Sinn dieses Traineeprogramm ist laut Héja ein einfacher: „Eine gute Stelle zu bekommen.“

Im Zusammenhang mit der „A-Werdung“ des Orchesters

Dass das Staatstheater Augsburg mit der Einrichtung einer solchen Akademie aufschließt zu großen Orchestern, bei denen länger schon derartige Akademien beheimatet sind, stelle Staatsintendant André Bücker in den Zusammenhang mit der „A-Werdung“ der Philharmoniker, der im Laufe der nächsten fünf Jahre sich vollziehenden personellen und finanziellen Aufwertung des Augsburger Orchesters.

Ganz bewusst, erklärte Oberbürgermeisterin Eva Weber, habe man sich bei der Gründung der Orchesterakademie einmal nicht für den Beinamen Mozart, sondern eben für Paul Ben-Haim entschieden. Jenen jüdischen Musiker, der, 1897 als Paul Frankenburger in München geboren, zwischen 1924 und 1931 als Kapellmeister am Theater Augsburg wirkte, bevor er 1933 nach Palästina emigrierte, seinen Namen änderte und als Komponist und Dirigent zu einer der Gründerfiguren des israelischen Musiklebens wurde (Ben-Haim starb 1984 in Tel Aviv).

„Sehr anerkennenswert“, findet die israelische Generalkonsulin

Die Namensgebung soll nach den Worten der Oberbürgermeisterin denn auch als „Statement gegen das Vergessen“ zu verstehen sein, zumal in Zeiten des wieder aufflackernden Antisemitismus. Die zum Festakt angereiste israelische Generalkonsulin Talya Lador-Fresher nannte die Erinnerung an den ehemals in Augsburg tätigen Kapellmeister denn auch „sehr anerkennenswert“ und empfahl überdies Ben-Haim, der allen Widrigkeiten zum Trotz lebenslang seine künstlerischen Ziele konsequent verfolgt habe, den jungen Musikern als Vorbild.

Keine Frage, dass an einem solchen Abend Musik von Paul Ben-Haiim zu hören sein sollte, gespielt natürlich von den jungen Akademisten. In den „Three Songs Without Words“ hatten Christoph Ganslmayer (Violine), Hannah von Glasow (Cello) und Yi Yang (Fagott) Gelegenheit, die von jüdischen wie überhaupt orientalischen Einflüssen geprägte Klangwelt Ben-Haims solistisch zu präsentieren (am Klavier begleitete Mimi Park). Im Kontrast dazu boten die Akademisten Nicolai Wagener und Tim Vögele drei der für Trompete und Vibrafon geschriebenen „Five Pieces“ von Markus Stockhausen, allesamt stark dem Jazz verhaftete Stücke. Mozarts frühes Streichquartett in C-Dur (KV 157) interpretierten, neben den bereits genannten beiden Streichern, Myroslava Shcherbyna (Violine) sowie Johanna Lippe (Viola), letztere reguläres Philharmoniker-Mitglied ebenso wie Klarinettist David Schöndorfer. Der ergänzte die Bläserriege mit Metka Črnugelj (Flöte), Marlies Gestrich (Oboe), Sai Miyahara (Fagott) und Joan Bocquet (Horn) zum Quintett in der Darbietung von Anton Reichas Opus 88/2 – in der dargebotenen Ensemble-Geschlossenheit, die dennoch durch aufblitzende solistische Details das musikalische Geschehen ungemein verlebendigte, die reifste Leistung des Abends.

Fagottistin Miyahara übrigens wird die Akademie schon wieder verlassen, sie hat ein Stellenangebot für das Orchester der Stuttgarter Staatsoper (für sie ist in Augsburg Yi Yang auf der Fagottposition nachgerückt). Eine gute Stelle bekommen, hatte Domonkos Héja als Ziel der Akademie ausgegeben. Im Falle Miyahara dürfte schon mal gelten: Ziel erreicht.