Amadeus gibt's beim Mozartfest nicht nur klassisch

Nach zwei durch die Pandemie beeinträchtigten Jahren soll die Augsburger Traditionskonzertreihe endlich wieder im Mai und im vollen Umfang stattfinden. An Stars fehlt es nicht.

Simon Pickel verdreht die Augen. Corona – das Wort kann er nicht mehr hören. Man versteht ihn gut. Für die beiden zurückliegenden Jahre hatte der Leiter des städtischen Mozartbüros jeweils ein komplettes Programm für das Augsburger Mozartfest entworfen, um am Ende dann pandemiebedingt verschieben, beschränken, absagen zu müssen. Jetzt, 2022, soll Schluss damit sein. Das Festival soll an seinen angestammten Kalenderplatz im Frühjahr zurückkehren und nicht mehr in den Herbst verlegt werden, und vor allem soll es bieten, worauf nun so lange Verzicht zu leisten war: Livekonzerte „in geballter Form“, wie Simon Pickel es nennt.

Die Vorzeichen scheinen günstig zu sein – am 20. März lockert der Bund die Corona-Maßnahmen –, dass Augsburg endlich wieder ein Mozartfest erleben wird, wie es letztmals vor Ausbruch der Pandemie, mithin im Jahr 2019, zu erleben war. 2022 sind vom 5. bis zum 28. Mai zehn Konzerte angesetzt, an denen internationale Künstler zu hören sein werden. Und Festivalmacher Simon Pickel verweist darauf, dass es sich hier nicht um ein Sammelsurium von nachgeholten Konzerten aus den beiden coronageprägten Vorjahren handelt, sondern das Festival 2022 ein Programm mit eigenständigem Sinnzusammenhang offeriert. Übertitelt ist das Mozartfest diesmal mit den Worten „State of the Art“, was frei – jedoch im intendierten Sinn – wiederzugeben wäre mit „das angesagte Beste“.

Der Spagat des Festivalmachers

Im Gespräch führt Pickel weiter aus, wie er das Motto verstanden haben will. Dass die Interpreten im engeren musikalischen Sinn zu den gesuchtesten ihrer Disziplin gehören, ist das eine; dazu jedoch muss kommen, „dass sie an klassische Musik auch in zeitgemäßer Weise herangehen“. Durchaus ein Spagat, wie der Leiter des Mozartbüros einräumt. Denn gerade unter dem zweiten Gesichtspunkt versteht er keineswegs eine um jeden Preis andere Klassik-Darbietung – von den inzwischen überall aufploppenden „neuen Formaten“ des klassischen Konzertbetriebs („Man setze ein Streichquartett in ein leeres Schwimmbecken und lasse es spielen“) distanziert er sich mit Grausen. Bloße Show und künstlerisch nicht viel dahinter, das, sagt Pickel, „ist nicht mein Anspruch“.

Was aber nun auch nicht heißen soll, dass Klassik-Interpreten auf der Bühne immer nur Anzug, strengen Scheitel und ernste Gesichter tragen müssen. Beim Danish String Quartet etwa, das heuer beim Mozartfest zu hören sein wird, ist weder das eine noch das andere der Fall – dennoch zählt das Streichquartett aus Kopenhagen zu den interessantesten Kammerformationen heutiger Zeit. Und auch Cameron Carpenter, im globalen Maßstab der wohl bekannteste Organist überhaupt, bedient sein Instrument (in Augsburg wird es die Steinmeyer-Orgel im Kongress am Park sein) nicht nur nicht mit der Miene eines Tastenpriesters, sondern weiß vor allem auch durch seine Musikalität zu überzeugen. In diesem Sinne sind künstlerische Integrität und zeitgemäße Lockerheit für Simon Pickels Sicht auf die Klassik „state of the art“ – ein paar Rockstar-Manieren sieht er nicht im Widerspruch zu künstlerischer Exzellenz: „Das war schon bei Mozart so.“

Was hätte Mozart wohl zum Saxofon gesagt?

Apropos, welchen Mozart-Werken wird man begegnen beim Festival? Natürlich geht es nicht ohne Musik von Amadé, das weiß der in Mozarts Namen von der Stadt besoldete Pickel wohl. Trotzdem muss nach seinem Verständnis nicht in jedem Festivalkonzert zwingend Mozart erklingen. Mehr als nur dem Festival-Namensgeber Genüge tun zu wollen, zählt für Pickel, in den Programmen Neues zu wagen oder Ungewöhnliches zu kombinieren. So ist eines der Konzerte denn auch einer Saxofonistin gewidmet und damit einem Instrument, das zu Amadés Zeiten noch der Erfindung harrte. Die junge Britin Jess Gillam aber versteht sich gleichwohl bestens aufs Zusammenspiel mit genuinen Klassik-Musikern.

Und doch fällt einer der Programmpunkte wirklich aus der Reihe: ein „Box-Salon“, Gesang und Klavier in einem Boxring vorgetragen! In Erwartung entsprechender Nachfragen hebt Pickel gleich selbst beschwörend die Hände, nein, nein, keines der angesprochenen pseudo-hippen „Formate“. Bei der Produktion vom Junge-Klassik-Festival Hidalgo (München) werde „mit künstlerischem Gewinn“ agiert – was miteinschließt, dass sich dabei auch „zwei echte Boxer“ (nicht die Sängerin, nicht der Pianist) „auf die Köpfe hauen“, wie Pickel schon mal verrät.

Top-Interpretin auf internationalen Bühnen: die schwedische Mezzosopranistin Anne Sofie von Otter tritt bereits im April in Augsburg auf. Foto: Ewa-Marie Rundquist

Gewiss ziviler geht es bei einem Orchesterkonzert zu, mit dem ein seit Langem gehegter Wunsch des Festivalmachers in Erfüllung geht: Das Chamber Orchestra of Europe kommt nach Augsburg. Das einst von Claudio Abbado aus der Taufe gehobene Orchester, dessen Musikerinnen und Musiker projektbezogen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, zählt zu den besten Orchestern überhaupt. Dass sich das COE in Augsburg die Ehre gibt mit Oboist François Leleux als Solist, dürfte nicht zuletzt der Tatsache geschuldet sein, dass Simon Pickel einige Zeit selbst im Management des Orchesters tätig war.

Um die Zeit bis zum eigentlichen Festivalstart am 5. Mai nun nicht allzu lang werden zu lassen, holt das Mozartbüro einen weiteren Star bereits am 9. April nach Augsburg: Anne Sofie von Otter, die weltweit gefragte Mezzosopranistin aus Schweden. Die Sängerin stellt mit den vier Streichern des Ensembles Brooklyn Rider im Parktheater ihr Programm „Songs of Love & Death“ vor: Im Zentrum Schuberts Quartett „Der Tod und das Mädchen“, zwischen den Sätzen eingefügt Lieder aus dessen „Winterreise“-Zyklus, und das alles eingerahmt von Kompositionen des Singer-Songwriters Rufus Wainwright.

Künstlerinnen und Künstler, Termine und Karten:

Maximilian Hornung, Sarah Christian & Friends („Freistil“-Konzerte, 5. und 6. Mai, Kleiner Goldener Saal).

Danish String Quartet (14. Mai, Kleiner Goldener Saal).

Cameron Carpenter (15. Mai, Kongress am Park).

Avi Avital, Bayerische Kammerphilharmonie (20. Mai, Kleiner Goldener Saal).

Hidalgo „Box Salon“ (21. Mai, Brechtbühne).

Chor des Bayerischen Rundfunks (22. Mai, ev. St. Ulrich).

Chamber Orchestra of Europe, François Leleux (27. Mai, Kongress am Park).

Jess Gillam mit Ensemble (28. Mai, Kleiner Goldener Saal).

" Die jeweiligen Konzertprogramme werden erst zum Start des Vorverkaufs am 31. März bekanntgegeben – online auf www.mozartstadt.de.

" Karten für das Sonderkonzert mit Anne Sofie von Otter und Brooklyn Rider (9. April, Parktheater Göggingen, 19.30 Uhr) sind bereits erhältlich – ebenfalls online auf mozartstadt.de.