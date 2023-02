Festival

07:30 Uhr

Das Friedensfest soll attraktiver werden

Plus Schlecht besuchte Veranstaltungen, dazu ein rein kultureller Zuschnitt: Die Stadtverwaltung möchte grundsätzlich auf das Rahmenprogramm des Friedensfests schauen.

Von Richard Mayr

Das Rahmenprogramm des Friedenfests soll einmal grundsätzlich durchleuchtet werden und - falls gewünscht - auch einen anderen Zuschnitt bekommen. In der nächsten Sitzung des Kulturausschusses ist ein Antrag eingebracht, der eine grundsätzliche Bewertung des Rahmenprogramms vorsieht. Eingebracht wird der Antrag von Stadtdirektorin Melanie Haisch, die qua Amt für Bürgerbeteiligung und partizipative Projekte in der Stadt zuständig ist. "In den vergangenen Jahren hat sich in der Stadt extrem viel geändert", sagt Haisch, man schaue nur auf die vielen Menschen, die auf ihrer Flucht in Augsburg eine Bleibe gefunden haben. "Es leben Menschen aus vielen Kulturen in der Stadt", sagt Haisch. Und nun stelle sich die Frage, ob das Rahmenprogramm des Friedensfests mit dem wichtigen Thema Frieden all die Gruppen auch erreiche.

