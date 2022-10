Festival

18:00 Uhr

Das Lab30 macht das Innere von Pflanzen erfahrbar

Staub zu Staub - wenn apokalyptische Mythen in Klimakatastrophen wahr zu werden scheinen, stellt sich die Frage nach der Verbindung zwischen Menschen und Natur. „Apohis“ ist eine interaktive Video- und Audioinstallation, die auf dem Lab30 zu sehen ist.

Plus Scheinbar Gegensätzliches verbindet sich beim diesjährigen Medienkunstfestival Lab30 zu einer Einheit. Natur und Digitalität treffen aufeinander und ergeben etwas Gemeinsames.

Hier eine ausgefeilte Technik, dort Bezüge zur Natur: Die diesjährige Ausgabe des Medienkunstfestivals Lab30 im Kulturhaus Abraxas bietet da zum Teil aufregende und interessante Verknüpfungen. Kulturreferent Jürgen Enninger begrüßt zu Beginn alle, die sich im Theatersaal des Abraxas zur Eröffnung eingefunden haben mit den Worten: "Hier ist Kultur nicht nur die Kirsche auf dem Kuchen, sondern die Hefe im Teig." Und ja, es gibt an diesem Abend – nach langer Pandemie-Zeit – auch wieder Kuchen und Getränke in der Gastro zu kaufen. Deshalb sein Appell an die Anwesenden: "Viele der Kunstwerke sind interaktiv und warten darauf, entdeckt zu werden. Haben Sie keine Angst vor neuen Ideen."

