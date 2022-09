Festival

18:00 Uhr

Die Riemann liest Mozart-Briefe und das Genie blitzt auf

Plus Noch vor der offiziellen Eröffnung startet die Klassikreihe Mozart@Augburg mit einem Auswärtsspiel für geladene Gäste. Es geht um Mozart, die Fugger und Spenden.

Von Richard Mayr

Mozart war ein Genie, das sagt sich leicht, schreibt sich leicht und niemand widerspricht. Wie auch? Alles Musikalische fiel ihm in den Schoß. Wer seine Stücke hört, wird heute noch verzaubert von der Leichtigkeit und Vielschichtigkeit. Genauso stellte ihn der Pianist Sebastian Knauer in der 60-minütigen musikalischen Lesung in Kirchheim-Tiefenried vor, zauberte am Flügel, führte aus, wie sich da in die schönsten Töne der Freude schon ein wenig die Trauer mischte, das Wissen, dass jeder noch so schöne Augenblick vergänglich ist. An anderer Stelle schwelgte Knauer, kostete Note für Note aus, horchte nach. Dann wieder stürzte er sich in halsbrecherisches Tempo, ein Irrwisch auf den Tasten, mit Läufen so schnell, dass die Ohren kaum hinterherkamen. Der reine Überschwang, Übermut. Ein Wasserfall aus Tönen, der auf das Publikum herniederging und sich schlagartig in einem ruhigen See sammelte.

