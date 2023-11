Ein Musiker und eine Künstlerin wollen ein junges Publikum gewinnen

Der Cellist Ramon Boss und die Künstlerin Paula Gutfleisch veranstalten im Rokokosaal das "Young classics Augsburg", eine Verbindung aus Konzerten und Ausstellung.

Da arbeiten zwei nicht nur an der eigenen künstlerischen Ausbildung in Augsburg, sondern gleichzeitig auch am großen Ganzen, das danach auf sie zukommt. Und wer zum Beispiel heute einen Weg in der klassischen Musik einschlägt und in die Konzertsäle schaut, der kann es ja auch mit der Zukunftsangst zu tun bekommen. Wie ein junges und jüngeres Publikum dafür begeistern und gewinnen? Wie ein junges und jüngeres Publikum für die Kunst animieren?

Das war der Ausgangspunkt für den Cellisten Ramon Boss, Student am Leopold Mozart College of Music, und Paula Gutfleisch, Kunstpädagogikstudentin an der Universität Augsburg, das dreitägige Festival "Young classics Augsburg" zu organisieren, das vom 17. bis 19. November in Augsburg stattfinden wird. Veranstaltungsort für die Ausstellung und die Konzerte ist der Rokokosaal der Regierung von Schwaben im Fronhof. Dort wollen die beiden auch, dass Bildende Kunst und Musik eine Verbindung eingehen.

Sieben Konzerte stehen insgesamt bei "Young classics Augsburg" auf dem Programm

Das Festival startet am Freitag, 17. November, um 18.30 Uhr mit einer Vernissage. Den Sog, in den Musik die Musikerinnen und Musiker, aber auch das Publikum versetzen kann, wollen Paula Gutfleisch, Michelle Yun und Adina Steiner in ihrer Schau "Tanz der Gefühle – Gefühlen Ausdruck verleihen" mit den Mitteln der Bildenden Kunst widerspiegeln. Im Anschluss um 20 Uhr werden Ramon Boss (Cello) und Konstantin Lukinov (Piano) die Jazz-Ästhetik von George Gershwin mit den romantischen Klängen von Johannes Brahms verschmelzen.

Insgesamt stehen sieben Konzerte auf dem Programm, zwei Familienkonzerte sind bereits ausgebucht, ein drittes wurde deshalb am Samstag, 18. November, um 17 Uhr kurzfristig neu aufgenommen. Beteiligt sind insgesamt 50 Musikerinnen und Musiker aus Augsburg, überwiegend Studentinnen und Studenten des Leopold Mozart College of Music, die sich von der Festival-Idee haben begeistern lassen. Die Idee ist, dass das "Young classics Augsburg" künftig jährlich stattfindet. Weitere Informationen zu den einzelnen Konzerten finden sich auf youngclassicsaugsburg.de.

