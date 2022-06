Festival

vor 32 Min.

Eindrucksvolles Jazz-Fest im Zeichen von Django Reinhardt

Plus Die Erben des großen Gypsy-Jazz-Gitarristen zeigen drei Tage im Gögginger Parktheater ihr Können und machen deutlich, dass sich das Erbe in die Zukunft führen lässt.

Von Renate Baumiller-Guggenberger

Drei Tage (3. – 5. Juni) hat das Parktheater im Kurhaus Göggingen ganz im Zeichen des legendären Django Reinhardt gestanden. Das international ausgerichtete Festival begeisterte die Gypsy-Swing- und Jazzfans in dieser ersten Nach-Corona-Edition mit hochklassigen Konzerten, in denen sich virtuose Solisten inmitten der Ensembles von Weltrang behaupteten. Sie bewiesen, wie gut sich in klassischer "Django"-Manier dessen Erbe in die Zukunft führen lässt, wenn Könner ihre Saiten so gewitzt und enthusiastisch anschlagen. Mit der "Hommage á Schnuckenack Reinhardt" und dem Romeo-Franz-Ensemble klang das Event am Sonntagvormittag aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen