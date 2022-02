Im Brechtfestival geht es um Flucht und Exil

Im Brechtfestival 2022 schaffen die Leiter Tom Kühnel und Jürgen Kuttner zum dritten Mal etwas Neues. Sie haben Künstlergruppen quer über den Globus verteilt eingeladen.

Es dauert nicht mehr lang, bis das dritte Brechtfestival beginnt, das Jürgen Kuttner und Tom Kühnel auf die Beine stellen. Vom 18. bis zum 27. Februar soll es stattfinden. Die gute Nachricht für Festivalbesucherinnen und -besucher war in dieser Woche: Die Platzkapazitäten sind in Bayern von 50 auf 75 Prozent erhöht worden, es können also mehr Zuschauer zu den Live-Events kommen, die es geben soll. Die schlechte Nachricht lautet: Es gibt gerade mehr durch Corona-Ausbrüche bedingte Absagen als je zuvor im Verlauf der Pandemie. Das diesjährige Brechtfestival wird auf oder kurz nach dem Höhepunkt der Omikron-Welle stattfinden.

Geplant ist es in diesem Jahr als ein Zwitterwesen: Es gibt neue Produktionen des Staatstheaters, von Theter, Bluespots Productions zu sehen, dazu eine Ausstellung im Textilmuseum. Mit Worldwide Brecht setzen Kuttner und Kühnel auch noch einmal ein neues Signal. Sie haben Künstlergruppen quer über den Globus verteilt angesprochen, sich mit Brecht zu beschäftigen – von China, Afghanistan, Togo bis zu den USA. Dazu finden Lesungen, Konzerte und ein Vortrag statt. Das alles live und vor Ort, zum Teil aber auch mit der Möglichkeit, die Veranstaltung digital zu sehen. Wie im Vorjahr – deshalb ein Zwitter – geht das Brechtfestival 2022 wieder ins Netz. Die Filme des Vorjahres werden da wieder zu sehen sein. Und es gibt auch neue rein digitale Festivalproduktionen – ein breit gestreutes Angebot.

Anfangs war das Konzept: Spektakel an den beiden Wochenenden

Im Rückblick kann man jetzt schon sagen, dass der Weg, den Kühnel und Kuttner da zwangsläufig einschlagen mussten, schon erstaunlich ist. Wer ihr erstes Festival erlebt hat, als im Februar 2020 die Pandemie Deutschland noch nicht erreicht hatte, sah da ja einen neuen, anderen Festivalzugriff: Spektakel an den beiden Wochenenden. Kühnel und Kuttner brachen dabei mit der Kuratoren-Idee. Sie suchten nicht nach Gastspielen für Augsburg, sondern überzeugten Kolleginnen und Kollegen, mit kleinen eigenen Festivalproduktionen nach Augsburg zu kommen. Das hatte improvisatorischen Charakter, auch viel Spontanes zu bieten, endete dann auch als Party, auf der Lars Eidinger auflegte.

Ein Auftakt damals, der neugierig auf die Weiterentwicklung machte. Ein Auftakt aber dann, an den Kühnel und Kuttner nicht mehr anknüpfen mussten. Stattdessen mussten sie als Organisatoren vor allem maximale Flexibilität zeigen, sich im Herbst 2020 – zum Glück noch rechtzeitig genug – von ihrem Konzept verabschieden und ein rein digitales Festival aus dem Boden stampfen. Und das hieß für sie, zum einen die digitale Infrastruktur zu schaffen und ein neues Publikum dafür zu gewinnen, zum anderen aber auch, die Künstlerinnen und Künstler zu überzeugen, nun fürs Festival Videos zu drehen. Auch das meisterten die beiden gemeinsam mit ihrem Team, sowohl technisch als auch künstlerisch. Denn die Eingeladenen legten sich richtig ins Zeug.

Bislang gab es noch keine Absagen

Und nun haben Kühnel und Kuttner den zweigleisigen Weg eingeschlagen, der auf jeden Fall immer bedeutet hätte, dass es ein digitales Angebot gegeben hätte, falls Veranstaltungen wegen Corona wieder verboten gewesen wären. Bislang gibt es noch keine Absagen wegen Erkrankungen. Den aktuellen Stand können die Besucherinnen und Besucher auf der Homepage des Brechtfestivals einsehen.

Lesen Sie dazu auch

Thematisch stehen in diesem Jahr Brechts Exilzeit und seine Rückkehr nach Ostdeutschland im Mittelpunkt. Flucht, Exil, manchmal auch Rückkehr sind Erfahrungen, die heute Millionen Menschen machen. Außerdem legen Kühnel und Kuttner einen Fokus auf den Schriftsteller, Dramatiker und Regisseur Thomas Brasch – mit ihrer Inszenierung, aber auch mit einer Filmreihe.

Ein kurzer Überblick über das Festivalprogramm