Festival

12:39 Uhr

Mozart hoch drei: Festival Mozart@Augsburg 2022 erlebt sein Finale

Das Münchener Kammerorchester begleitete die Sopranistin Christiane Karg in einer Mozart-Arie, in der evangelischen St. Ulrichskirche.

Plus Mozart sinfonisch, konzertant und gesungen: Das Fest Mozart@Augsburg erlebt ein feines Ende mit Christiane Karg und dem Münchener Kammerorchester.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Mozart@ Augsburg im Herbst 2022, das war ein Festival mit viel Feinem im Kleinen. Geigengröße Daniel Hope ließ Tänze und Sonaten in der Ulrichskirche funkeln. Im Herrenhaus Bannacker boten Cellist Daniel Müller-Schott und Freunde Wiener Klassik. Joja Wendt und Kollegen servierten Klavier-Boogie-Woogie vor motorisierter Kulisse im Autohaus, und Gitarren-Pop streute Johannes Strate, Stimme der Band Revolverheld, ins Programm. Solo, Duo, Trio, Crossover, in Vielfalt - und die letzten Puzzleteile ergänzt das Abschlusskonzert. Was bisher fehlte, war Orchesterklang und das klassische Lied. Und eine Verbeugung vor Wolfgang Amadeus. "Ganz nach dem Titel unserer Reihe, gibt es heute Abend Mozart pur", verspricht also Festival-Chef Sebastian Knauer dem Publikum in der Ulrichskirche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen