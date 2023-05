Mozartfest

Sieben Zwerge für ein "Kling Klang Gloria!": Augsburgs Mozartfest für Kinder

Sieben Zwerge – am Instrument? Das Ensemble Ascolta aus Stuttgart.

Plus Es ist die kleine Schwester des großen Mozartfests – und gedacht für die jüngsten Konzertbesucher. Diesmal dreht sich das Programm um Märchenzauber.

Von Veronika Lintner

Sieben Zwerge, sieben Zipfelmützen, dazu ein Schneewittchen und die Königin mit dem giftigen Apfel – fertig ist das Rezept für das alte, viel geliebte Märchen. Aber warum nur immer dieselben Grimm-Geschichten wiederkäuen? Dachten sich wohl die Musiker des Ensembles Ascolta, eine Gruppe, die sich der Neuen Musik widmet. Das Septett aus Stuttgart tritt jetzt als Band von sieben Gnomen auf, mit Trompete, Gitarre, Klavier und einem singenden Schneewittchen. Mit diesem Stück für das jüngste Publikum startet das Augsburger Festival „Kling, Klang, Gloria!“ am Donnerstag, 18. Mai. Es nennt sich „das Mozartfest für Kinder“ und bietet Workshops, Mitmach-, Familien- und Schulkonzerte.

"Kling, Klang Gloria!" dreht sich in diesem Jahr um Märchen

Die Neugier auf die beiden Familienkonzerte im Programm scheint groß, die Aufführungen am 18. und 21. Mai im Kulturhaus Abraxas sind ausverkauft. Im Abraxas hat auch Ute Legner ihr Büro, von hier aus organisiert die Leiterin des Musikvermittlungsprogramms „Mehr Musik!“ das Festival federführend. „Unsere dramaturgische Linie folgt dieses Jahr dem Thema Märchen“, erklärt sie. Denn diese Sagen sind laut Legner in Mode, auch in den Grundschul-Lehrplänen. Altes Märchen, neue Version – „bei diesen Titeln hat jeder schon eine Vorstellung“, sagt Legner.

