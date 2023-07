Festival

vor 32 Min.

Wassermusik mit Regen und Tanz: Das "Water and Sound"-Festival beginnt

Plus Ein paar Regentröpfchen, aber viel gute Laune: Mit Folk, Rock und Kuhglocken, koreanischen und arabischen Sounds startet das Augsburger "Water and Sound"-Fest.

Von Sebastian Kraus Artikel anhören Shape

Als der Himmel seine Pforten öffnet, zaubern Regen und bunte Scheinwerfer einen Regenbogenschleier vor die Bühne, auf der das Augsburger Kollektiv Múkura mit dem ersten Beckenschlag eines flockigen Andensongs die Wassermassen vergessen macht. Der Bass tanzt mit sich selbst im Kreis, in jeder zufällig freien Hand des Nonetts landet ein Shaker oder eine Kuhglocke und spätestens als die Bläser zu den lässigen Congas einsteigen, gibt es zu Salsa und Cumbia unter den Schirmen kein Halten mehr. Die Offbeats machen gute Laune und die Sonne strahlt aus Kehlen und Saxofonen. Der Annahof füllt sich dank der textsicheren lateinamerikanischen Community und Festival-Stammgästen, die sich freuen, dass das "Water and Sound"-Festival wieder so richtig stattfindet, ohne Abstandsregelung und Tanzverbot.

Das bisschen Regen stört die Laune bei "Water and Sound" nicht

Was stört da so ein bisschen Niederschlag? Schließlich handelt es sich beim "Water and Sound" laut Mauro Durante, der mit seinem Ensemble Canzoniere Grecianico Salentino am Vorabend auftrat, um das vielleicht beste Weltmusikfestival Europas. Und der muss es wissen, ist er doch seit Jahren auf den Bühnen der Szenefestivals unterwegs. Dass auf dem Rathausplatz die Koreaner Ag Dan Gwang Chil ihr eigentlich 2020 geplantes Konzert nachholen, bekräftigt Durantes Einschätzung. Kaiser Augustus deutet vom Brunnensockel aus mit seinem Arm auf die Bühne, als wolle er sagen, dass er so etwas in 2000 Jahren noch nicht in seinem Wohnzimmer gehört hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen