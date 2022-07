Augsburg

vor 32 Min.

Auf dem Festival "Water & Sound" verschmelzen Klangkulturen

Plus Das Festival findet den richtigen Sound zum Wasserthema. Mit einem Ritual quer durch die Stadt geht es los. Der Funke springt auch bei den Konzerten über.

Von Gerlinde Knoller, Daniela Tiggemann

Es muss ein gutes Omen sein, wenn ein Festivalabend unter dem Namen "Water and Sound" mit sanft fallendem Regen beginnt. So poetisch wurde der "Wasservogel" des Festivals im leuchtend grünen Eichen-Rondell am Schaezlerbrunnen zum Leben erweckt. Begrüßt von den meditativ-lockenden Klängen des Saxofons der britischen Musikerin Laura Misch, die gegen Mitternacht dem Abend mit ihren elektronisch-jazzigen Klangspielereien im Annahof auch einen runden Abschluss gab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

