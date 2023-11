Festival

15:12 Uhr

Youngclassics in Augsburg: ein neues Festival mit Zukunftspotential

Plus Klassik neu erleben: Im voll besetzten Rokokosaal bejubelte das Publikum die Premiere des Festivals „young classics augsburg“.

Von Renate Baumiller-Guggenberger Artikel anhören Shape

Überwältigend positiv war das Publikums-Feedback, das der am Leopold Mozart College (LMC) studierende Cellist Ramon Boss und seine Freundin Paula Gutfleisch, die an der Universität Augsburg Kunstpädagogik studiert, schon am ersten von drei Festivaltagen als künstlerisches Leitungs-Team bekamen. Sehr zurecht, denn es ist in der Tat mehr als beachtlich, wenn junge Musiker – der in Oberstdorf geborene Ramon Boss ist gerade 20 Jahre, die Augsburgerin Paula Gutfleisch ein Jahr jünger – derart kreativ, couragiert und strukturiert agieren, viel Zeit investieren und damit frühzeitig auch die eigenen beruflichen Zukunftsperspektiven über das Konzertpodium hinaus ausloten.

Popcorn zum "Karneval der Tiere" bei "young classics augsburg"

Mit ihrem Elan steckten die beiden nicht nur Mitstudierende an, sondern gewannen neben dem unterstützenden „Leopold Mozart Kuratorium“ weitere Sponsoren, um anfallende Unkosten wie Raummiete, Werbung und Publikums-Bewirtung – bei den drei ausverkauften „Karneval der Tiere“-Familienkonzerten gab es auch jede Menge Popcorn! - abzudecken. Innerhalb von acht Monaten Vorlaufzeit stellten Ramon Boss und Paula Gutfleisch, die auch privat ein eingespieltes Dreamteam sind, ihr Festival auf die Beine bzw. Bühne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen