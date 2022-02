Film

vor 32 Min.

Wie eine jüdische Familiengeschichte verdrängt wurde

Sharon Ryba-Kahn und ihr Vater in dem Film "Displaced" am Grab ihres Urgroßvaters.

Plus Wuchtig und persönlich: Der Film "Displaced" zeigt, welche Narben der Holocaust in einer jüdischen Familie hinterlassen hat.

Von Stefanie Schoene

Sharon Ryba-Kahn ist eine Reisende. 1983 in München geboren und aufgewachsen, lebte sie vier Jahre in Israel, studierte in Paris und New York Theaterwissenschaften. Seit 2008 lebt sie in Berlin. Demnächst will sie in Australien promovieren. „Die Rückkehr in das Land der Täter war nicht einfach. Aber ich hatte die Gelegenheit auf einen Job und das Studium an der Filmuniversität Babelsberg. Also kam ich zurück“, berichtet sie bei der Vorstellung ihres Dokumentarfilms „Displaced“ im Liliom Kino.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen