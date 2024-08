„In einem Land vor unserer Zeit“: Kunstverein Augsburg zeigt Werke von Finja Sander

Wohin der Pfad durch die Ausstellung führt, das wird spätestens klar, wenn man vor dieser vertikalen, zwei Etagen hohen Wand steht: In diese weiße Museumswand haben sie – scheinbar – Felssteine eingemauert. Griffig, grobkantig, wie gemacht für eine Kletterroute. Eine Steilwand? Auf den zweiten Blick sieht man: Die Steine sind flach, aus Aluverbundplatte. Und über allen Griffen hängt da, auf Höhe von Stockwerk 2, ein offenes Fenster in der Wand. Es ist ganz aus Glas geschaffen, vom Fensterladen bis Fensterbrett und ein schneeweißer Vorhang weht hinaus. Ein Himmelsfenster. Aber wer schaut hier heraus? Wer steigt so hoch? „Rettung naht“ heißt dieses Kunstwerk der Künstlerin Finja Sander. Sie hat diese ganze Ecke im Museum so eingerichtet. Der Kunstverein Augsburg zeigt aktuell Werke der Künstlerin: Ihre Kunst müht sich ab, an Themen wie Leistung und Athletik, am Kult der Berge und am Kitsch der Tugenden. Denn unter dem Gipfel? Klafft auch der Abgrund der Geschichte.

Finja Sander zeigt ihre Werke im Kunstverein Augsburg

Sander hat ein paar Gedanken notiert, sie will den Besuchern erklären, worin für sie die Verbindung liegt, die Direttissima zwischen dem Hochleistungsklettern und der Kunst: „Ich, die Künstlerin, opfere mich für die eigene Idee auf, scheue keinerlei körperliche Anstrengung, um die eigenen Ideen zu realisieren.“ Sie belässt es nicht bei der Metapher. Kunst beginnt für Sander mit dem Körper. Ihrem eigenen. Früh schoss sie Selbstporträts in Heldenpose, teilweise nackt, wie als Vorlage für eine griechische, antike Vase. Aber da fragten sie manche: dieser inszenierte Körperkult, diese idealisierte Athletik, diese Muskelschau, ist das nicht etwas vorbelastet? Ist das nicht, die Ästhetik von ... Leni Riefenstahl?

Da scheinen Bilder der Erinnerung auf: Riefenstahl, Vertraute von Hitler und Goebbels, Regisseurin in Diensten der Nazis. Sie schuf das Propagandabild des nackten Athleten, nordischer Typus mit gestählten Muskeln, gestähltem Willen, im Nazifilm zur Olympiade 1936 in Berlin. Heute sagt Sander selbst: „Wenn ich so darüber nachdenke, ist auch diese innerliche Unbedingtheit gefährlich nah an dem Selbstverständnis Riefenstahls.“ Sie spricht von ihrer „unfreiwilligen Verwandtschaft“ mit Riefenstahl. Und das wirkt entwaffnend, weil Sander aus dieser Selbsterkenntnis neue Ideen formt, indem sie die Propagandabilder von Kraft, Erhabenheit und Überwältigung in nüchterne, kalte Formen übersetzt. So findet sie einen neuen Pfad für das Gedenken. „Und so kam ich zu den Bergfilmen.“ Also zu Luis Trenker, Leni Riefenstahl und den Erschaffern des Bergkults im Film. Dafür las sie Texte von Denkern, die sich an diesem schillernden, aber abgründigen Bergideal abgearbeitet haben, Texte von Siegfried Kracauer oder Susan Sontag.

Mit Leni Riefenstahls Werk setzt sich Sander auseinander

Schön, majestätisch, gefährlich, zwischen den Bergfelsen und den Muskelbergen bleibt kein Spalt Platz mehr für Scham, Leid oder Gedenken. Für die Erinnerung an die Gewalt, die Vernichtungslager, den Holocaust. Auch Riefensteins Berg-Filme könnten wie ein Stück unbefleckte Erinnerung wirken, wenn man nicht besser wüsste, in welcher Zeit der Gewalt sie entstanden. „Auch mein Blick strebt unaufhaltsam nach oben“, schreibt Sander. Die Vertikale ist ihre Kunstebene. Ein Video einer Performance läuft in einem abgedunkelten Raum im Holbeinhaus: Finja Sander baumelt. Sie hängt in einem Klettergeschirr an einer Kette, wie in einer Rüstung, am langen Arm eines großen Hebegeräts aus Metall. Sander schnaubt. Mit Fußtritten pumpt sie an einem Hebel, sodass sich im Millimetertempo der Arm anhebt, sie sich selbst immer höher hebt, ihr Blick strebt nach oben. Sander braucht eine Pause.

Ehrenkränze aus Scherben liegen im Holbeinhaus

„Wie unterschieden sich meine künstlerischen Ansichten und ästhetischen Entscheidungen von denen einer Leni Riefenstahl?“, fragt sie. Und die Antwort liegt im Material. Nächstes Kunstwerk: eine Dornenkronen aus Glas. Oder eher: ein Lorbeerkranz aus Scherben? Es sind Ehrenkränze, also Symbole der Erinnerungskultur, so wie sie an Denkmälern, aus Nadelholzästen geflochten niedergelegt werden. Aus hunderten Glasscherben baut Sander eine andere Art von Kranz, zerbrechlich, aber scharfkantig, völlig durchsichtig, doch gefährlich. Sie schultert diese Kränze in ihren Performances, trägt die Last der Erinnerung. Im Museum liegen sie jetzt unberührt, unbewegt da wie Denkmäler. Nur in Transportboxen haben sie Schürfwunden hinterlassen – und was macht Sander mit den Schachteln? Sie hängt sie als Exponate an die Wand. Und die Kränze, um sie auf den nüchternen Boden zu holen, liegen jetzt auf einer Wage. Ergebnis: „122,0 Kilo“.

Und wieder geht der Blick nach oben: Für eine andere Performance hing sie reglos in den Seilen, horizontal flach wie in einem Schlafsack, aber eben in der Höhe an einer Art Schaukelgestell. So schloss die Augen und verharrte in einem Museumsraum. Eine Stunde lang. 60 Minuten, in denen die Menschen sie betrachten. Manche wütend, andere staunend, warum regt sich hier nichts? Und wieder verbindet sich hier der Körper mit der Erinnerung: Vorbild für diese Aktion ist der schwebende Engel im Dom von Güstrow, erschaffen 1927, als Mahnmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs schwebt die Figur horizontal in der Luft. Still, friedlich, mit dem Gesicht von Käthe Kollwitz. Aber doch wie ein Torpedo. Sanders Ziel? „Das in Stein gemeißelte Denkmal in eine neue Form zu übersetzen.“ Mit lebendigem Puls, aber ungerührter Haltung. Die Performance zeigte sie an Gedenkstätten, an einem Truppenübungsplatz, im Berliner Olympiastadion. Fotos im Kunstverein zeigen Detailaufnahmen, Fotografien der Aktion. Ellenbogen, Zehen, Gurte – was stammt von der Steinfigur, was von Sander? Wo endet das Originaldenkmal, wo beginnt die Imitation? Sie will Gedanken provozieren, für die Zukunft der Erinnerung. „Für Morgen“ heißt die Aktion.

Was Finja Sander erschafft, sperrt sich erst einmal gegen jede vorschnelle, mit Ungeduld zusammengestöpselte Interpretation. „Das ist eine Art von Kunst, auf die man sich erst einmal einlassen muss“ – sagt sie selbst. Und das allein erzeugt Reibung und Irritation. Die Materialien ziehen den Blick an: das Glas der Kränze. Die Luftpolsterfolien an der Wand. Der Marmor der drei Säulen, die wie Stelen der Erinnerung an drei Fensterbrettern lehnen. Doch kein einziger Stoff scheint dem Betrachter Halt zu geben, mehr als einen Funken Ahnung, worum es geht. Es ist eine erklärungsbedürftige Kunst.

Info: „In einem Land vor unserer Zeit“, bis 15. September im Kunstverein Augsburg, im Holbeinhaus.