Augsburg feiert "heiß wie Frittenfett" beim Konzert der H-Blockx

Plus Die Freilichtbühne ist beim Konzert der Band H-Blockx zwar nur halb gefüllt, aber der Stimmung tut das keinen Abbruch. Das alte Gemäuer erzittert.

Von Wolfgang Langner

Eigentlich ist man daran gewöhnt, dass Veranstaltungen auf der Freilichtbühne Selbstläufer sind. So waren Spider Murphy zuletzt zweimal ausverkauft. Bei den H-Blockx sieht es dagegen ein bisschen kärglich aus. Nur halb gefüllt ist einer der schönsten Orte Augsburgs. Aber wundert das einen wirklich? Klar, man kennt die H-Blockx aus den 1990er-Jahren ein bisschen: "Risin' High", "Little Girl" und "Ring of Fire", aber Neues hat man schon seit zig Jahren nicht mehr gehört.

Unpünktlich sind sie auch noch. Exakt 25 Minuten. Es beginnt mit einem lauten Intro von der Band – "The Power of Love" von Frankie Goes to Hollywood. Echt jetzt? Ist schon wieder Weihnachten? Die Show startet. "The Power" – oje ein ehemaliger Rap-Hit von Snap. Wenn's irgendwie geht – Ohren zu und durch. Schon beim ersten Titel weiß man: Der Sitzplatz ist für die Katz. Das Publikum, vorwiegend die Generation Skateboard, steht bereits nach den ersten Tönen auf den Stühlen. Erinnert an einen Kindergeburtstag, der dabei ist, aus dem Ruder zu laufen.

