Freilichtbühne Augsburg

Musikerin Fatoumata Diawara elektrisiert das Publikum

Plus Rhythmus, Hype und Energie von Fatoumata Diawara greifen auf die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Freilichtbühne über. Zum Abschluss des Water & Sound-Festivals wird das Motto „Zusammenhalt“ greifbar.

Von Renate Baumiller-Guggenberger

Hand in Hand, als „brothers and sisters“, gemeinsam müssen wir dafür sorgen, den Planet zu retten, allen Kindern dieser Welt muss der Zugang zu Bildung und Schule ermöglicht werden. Deutliche Botschaften und Apelle sandte die Grammy-nominierte malische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Fatoumata Diawara (*1982) zum Finale des „Water and Sound“-Festivals auf der Freilichtbühne. Auf ziemlich einmalige Art hob sie im Laufe dieser soundmächtigen Nacht die Grenzen zwischen Publikum und Auftretenden auf, machte dank ihrer musikalischen und persönlichen Präsenz ganz im Sinne der globalen Musik den gemeinsamen Herzschlag spürbar, vermittelte das „Let’s connect!“ als Zauberwort. Unmittelbar wurde diese emotionale Verbindung im Rahmen des mit 1700 Besuchern nahezu ausverkauften Livekonzerts umgesetzt und war am späten Sonntagabend mitzuerleben.

