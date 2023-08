Ohne Tricks und Gaunerei: Die Sportfreunde Stiller rocken die Freilichtbühne

Die Sportfreunde Stiller feiern auf der ausverkauften Freilichtbühne in alten und neuen Songs die Wunder des Lebens. Und das Füreinander-Dasein.

"Freut Ihr Euch schon auf die Sportis?" Das war natürlich eine rein rhetorische Frage von Sibbi Hear, der gemeinsam mit Julian Sessler am Bass und Marcel Melucci am Schlagzeug mit Pop-Punk-Rock-Energie schon mal gehörig anheizte, bis allmählich die Fans aller Alterskategorien ihre Sitze auf der komplett ausverkauften Freilichtbühne einnahmen. Einmal mehr erwiesen diese sich aber als unnötiger Luxus. Alle, die zur "Jeder nur ein X"-Tour 2023 - im Rahmen des Augsburger Stadtsommers und vom "Lamm" präsentiert - gekommen waren, bevorzugten von der ersten Sekunde bis zur allerletzten Zugabe nach knapp zwei Stunden das konzertübliche Stehen. Für einen Abend mit den Sportfreunden Stiller.

Die Sportfreunde Stiller spielen auf der Freilichtbühne

So ließ sich auch wesentlich besser mitwippen, mitklatschen, miterleben, wie Peter Brugge, Florian Weber und Ruediger Linhof die zunächst verbal angekündigte "selige Mischung aus Nostalgie und neuer frischer Durchstartenergie" live auf der Open-Air-Bühne in Musik und Beste-Laune-Feeling umsetzten. Raffiniert von den Herren, wenn auch vermutlich eher zufällig, dass es schon zum Start mit "7 Tage 7 Nächte" (aus dem 2002er-Album "Die gute Seite") und der Strophe "Ich bot ihr Brecht und Thomas Mann, ich bot ihr auch Bukowski an …" die subtil-höfliche Reverenz an die Gastgeber-Brecht-Stadt gab.

Ja, und dann passierte es wieder, denn es ist doch alles möglich: Passend zu "Wunder fragen nicht" gab es prompt einen falschen Einsatz, den Peter Brugge köstlich souverän und spontan improvisiert zum A-cappella-"One Hit-Wonder" weiterspann. Wie Lockerheit geht, wenn man so viele Menschen um sich weiß, die mit offenen Herzen und Ohren dabei sind, die alle Band-Rituale und Songtexte in- und auswendig kennen, machte dieses Konzertevent definitiv deutlich. Wenig später ergab die Publikumsfrage per "Hand hoch!", dass die Fans mehrheitlich bereits früher bei einem Liveauftritt der sportlichen, gar nicht stillen Freunde dabei waren. Wenngleich es auch mutig Bekennende gab, für die dieses Livekonzert bei schier idealen Wetterkonditionen eine Premiere war.

In Augsburg predigen die Sportfreunde Selbstwirksamkeit

Nach dem Motto "old classics meet new hits" öffnete das 1996 gegründete Deutsch-Pop-Trio, das nach einer längeren Pause inklusive Krise mit dem 2022 veröffentlichten Album "Jeder nur ein X" zum Comeback aufgebrochen ist, gekonnt seinen "wunderlichen Rucksack voller Zaubertricks".

Nicht nur im neuen Kracher-Song "I’m alright", der noch vor dem aktuellen Album als Single veröffentlicht wurde und fraglos Ohrwurmqualität besitzt, dominieren "Positivity" und Powerpop-Spielfreude. Die Sportfreunde Stiller sind wieder völlig o. k. mit sich selbst und vermitteln diese Selbstwirksamkeits-Methode mit sattem Sound auch ihren Fans.

Viel "Applaus, Applaus" für "New York, Rio, Rosenheim"

Die Botschaft: Bleibt empathisch und offen, traut Euch aber auch, um Hilfe zu bitten, wenn es Euch nicht gut geht. Schaut auf die Ängste und Nöte der anderen, geht aufeinander zu. Natürlich fehlte auf der Setlist weder "Ein Kompliment" noch der Hochzeits-Hit "Geschenk". Es gab für "New York, Rio, Rosenheim" natürlich viel "Applaus, Applaus", den die "Sportis" ihren vielen ukrainischen Freunden widmeten - das wie der Song selber löste immense Begeisterung aus.

Und auch die neuen Pop-Rock-Songs glänzen mit geistreichen Texten, binden den Zeitgeist ein und schlendern ziemlich kitschfrei durch die weite Themenpalette. Im Song "Wächter" etwa geht es um die Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen: "Der Geist sitzt im Herzen, doch da guckt man nicht rein / Man guckt nur aufs Haus / und auf den bis zur Verzerrung verzierten Schein …". In "Du bist eine Bank" zeigen sie, dass sie auch gut auf Punk machen können und sich zudem dafür die besten Lyrics inklusive politischem Appell bei wachem Verstand ganz einfach auf den Parkbänken finden lassen.

Die "Sportis": Ohne Tricks und Gaunerei vorne mit dabei

Und im titelgebenden Tour-Song "Jeder nur ein X" geht es wieder um nicht mehr oder weniger als um das "Mensch sein und auch bleiben", um die Chance der Wahl, die wir haben. Musikalisch war das eine größtenteils erfrischende Reise durch die Genres von Ska bis Indie(pop), Funk und ein wenig Neue Deutsche Welle – eben ganz im gewohnten und auf Dauer auch etwas monotonen Sportfreunde-Stiller-Metier, mit dem sie auch in der Vergangenheit Charts und Herzen erobert haben. Und so waren sich im Augsburger "Amphitheater", wie Brugge die Freilichtbühne adelte, 2000 beglückte und nimmermüde Fans darin einig, dass dieses explosiv-kreative und sympathische Trio für sie immer die "1. Wahl" bleibt und ganz ohne Tricks und Gaunerei vorne mit dabei sein wird.