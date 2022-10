Freilichtbühne

Die marode Elektrik der Augsburger Freilichtbühne soll erneuert werden

Die Freilichtbühne Augsburg am Roten Tor, auf der im Sommer große Popkonzerte stattfinden und das Staatstheater Augsburgs Musicals darbietet, soll saniert werden.

Plus Der Kulturausschuss der Stadt Augsburg stimmt dafür, die Elektrik der Bühne am Roten Tor für 670.000 Euro zu erneuern. Ein Gutachten legt die Mängel offen.

Der Kulturausschuss der Stadt Augsburg ist sich einig: Die elektrischen Anlagen auf der Freilichtbühne am Roten Tor müssen erneuert werden. Die Stadt betreibt die Bühne vor der historischen Festungskulisse, hier finden große Popkonzerte und die Sommer-Musicals des Staatstheaters Augsburg statt. Doch schon seit einigen Jahren diskutiert die Politik über eine Sanierung der Spielstätte. „Der erste Schritt ist die Elektrik“, erklärte Kulturreferent Jürgen Enninger nun am Montag, als die Erneuerungspläne auf der Tagesordnung des Kulturausschusses standen. Ohne Gegenstimme stimmten die Ausschussmitglieder für diese Investition in die Technik. Die Maßnahmen für die Elektrik sollen laut Plan 670.000 Euro kosten. Grundlage dafür ist ein Gutachten, das auf schwere Mängel und Versäumnisse hinweist.

