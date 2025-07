Das Junge Theater Augsburg präsentiert ein besonderes Ensemble

Auf der Bühne sitzen junge Erwachsene in bunten Oberteilen. Jedes trägt eine andere Aufschrift, jeder spielt eine andere Rolle, jede macht sich auf den Weg: den eigenen Lebensweg. Die Geschichten, die sie im Halbkreis erzählen, könnten vielfältiger nicht sein. Eines stellen die Jugendlichen auch fest: Gemeinsam geht es sich leichter. „Ich bin. Mein Weg.“ heißt der Theaterabend. Er erzählt von den Träumen, Wünschen und Zukunftsvorstellungen, die 16 junge Menschen hegen. Sie alle fanden sich im inklusiven Theaterclub des Jungen Theaters Augsburg zusammen, um gemeinsam ein eigenes Stück zu entwickeln und auf die Bühne zu bringen. Es sind ihre Ideen, aus denen sich das alles speist. Unter professioneller Anleitung haben sie es in eine szenische Collage gegossen. In dieser besonderen Gruppe treffen sich theaterbegeisterte junge Menschen, von denen manche mit und manche ohne Behinderung leben.

Zehn Monate hat die Gruppe an dem Stück gearbeitet. Mit der Unterstützung zweier Theaterpädagogen hat der Regisseur Jörg Schur es geschafft, die Erzählungen der Jugendlichen in eine Collage zu verwandeln, die zeigt, dass es gar nicht so leicht ist, seinen Platz in der Welt zu finden und bei all den Herausforderungen den Mut nicht zu verlieren. Mit der richtigen Unterstützung wird allerdings alles möglich.

Die Authenzität ist das Besondere an diesem Laientheater

Das Besondere an diesem Laientheater: die Inklusion und Authentizität. In der Gruppe sind Menschen mit und ohne Behinderung zu finden. Doch auf der Bühne stehen ihre Geschichten, nicht die Handicaps im Vordergrund. Die Emotionen werden von dem Ensemble besonders ehrlich und stark auf die Bühne gebracht. Die persönlichen Geschichten werden mit so viel Ausdruck und Nachdruck präsentiert, dass man nicht anders kann, als sich mitreißen zu lassen. „Es ist nicht die Beeinträchtigung im Vordergrund, auch auf der Bühne nicht“, bestätigt Jörg Schur.

Mit „FreiSpiel21“ setzt das Junge Theater Augsburg ein starkes Zeichen für ein Theater der Zukunft – eines, das offen ist für alle und das die Kraft der Vielfalt nutzt. „Es geht ums Thema, um die Kunst und darum, dass Andersartig-Sein eine Berechtigung hat, auf der Bühne sichtbar zu werden“, sagt der Regisseur. Die Jugendlichen zeigen, wie bereichernd es ist, wenn Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Lebensgeschichten zusammenkommen und gemeinsam etwas Neues schaffen. Die Inszenierung führt buchstäblich vor Augen, dass jeder Lebensweg einzigartig ist, aber auch, dass man mit Unterstützung und Gemeinschaft große Hürden überwinden kann.

Die Darsteller sind alle die ganze Zeit über auf der Bühne

In Rollen wie „Die Suchende“, „Die Süße“ oder „Der Wegweiser“ sind die Schauspieler die ganze Zeit auf der Bühne und somit auch ohne Pause, 50 Minuten lang, im Blickfeld der Zuschauer. Diese bewusste künstlerische Entscheidung erfordert viel Konzentration und schauspielerische Fähigkeit, denn man darf nie aus der Rolle fallen. Doch auch diese Hürde meistern die jungen Erwachsenen mit Bravour. Falls doch einmal etwas schief geht, ist sofort jemand zur Stelle um zu Helfen- sei es, um kurz einmal den Text einzusagen oder die richtige Position zu finden. Man merkt sofort: das ist nicht nur eine Theatergruppe voller ambitionierter junger Menschen, sondern, das sind auch Freundschaften abseits der Bühne.

Der Spielclub stand das erste Mal, in etwas anderer Besetzung, 2023 auf der Bühne. „Ich bin. Auf der Suche“ hieß das Stück damals und war ebenfalls eine szenische Collage. „Ich bin. Mein Weg“ ist nochmals am 18. und 19. Juli im Abraxas-Theater in Augsburg zu sehen.