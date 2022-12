Friedberg

vor 17 Min.

Tradition mit Klasse: Bläser der Berliner Philharmoniker spielen in Friedberg

Die Berliner Philharmoniker zählen zur Riege der weltbesten Orchester - und sie begeben sich auf Konzertreisen, auch in kleinen Formationen, wie hier in Friedberg.

Plus Exquisite Stammgäste: Die Bläser der Berliner Philharmoniker geben ein Konzert im Friedberger Advent. Glanzvoll klassisch mit Haydn, Mozart und Co.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Wenn den Blechbläsern beim Ständchen auf dem Weihnachtsmarkt die Finger frieren, wenn Posaunenengel-Figürchen schon am Christbaum baumeln und ein jeder noch einmal die Strophen von „Alle Jahre wieder“ ergoogelt – ja dann ist Weihnacht nah. Und in Friedberg feiert man diesen klingenden Advent sogar mit Gästen der Extraklasse: Auch in diesem Jahr geben die „Bläser der Berliner Philharmoniker“ wieder ein Konzert in der Stadt. Sie spielen Kammermusik in der Kirche St. Jakob. So will es die Tradition. Und eben diese Tradition spielt diesmal eine besonders starke Rolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen