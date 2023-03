Visionen von der Schönheit der Natur – und deren Bedrohung

Plus Reinhart Heinsdorff entwarf Markstücke und Cent-Münzen. Eine Ausstellung in der Archivgalerie Friedberg zeigt nun seine unbekannte, surrealistische Seite.

Auch wer von Reinhart Heinsdorff noch nie gehört hat, hatte schon Tausende Mal eines seiner Werke in der Hand. Er entwarf beispielsweise die Zwei-DM-Münzen mit dem Porträt Adenauers sowie die deutschen Cent-Stücke mit dem Brandenburger Tor, aber auch viele Sonderbriefmarken. Künstlerisch war der Friedberger (1923 bis 2003) noch weitaus breiter aufgestellt. Ein Großteil seines Schaffens widmete er der Natur und deren Bedrohung. Zum 100. Geburtstag würdigt eine Werkschau mit dem Titel "Zeitansage" in der soeben generalsanierten Friedberger Archivgalerie diesen Aspekt.