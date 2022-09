Friedberger Musiksommer

vor 34 Min.

Beat, Beatles und Bebop: So klang der Auftakt des Friedberger Musiksommers

Plus Der Friedberger Musiksommer startet jetzt wieder mit voller Wucht. Die "Friedberger Allstars" zeigen sich zum Auftakt im Jazz-Konzert einmal ganz anders.

Von Manfred Engelhardt

Ein euphorischer Seufzer erklang als erstes: "Wunderbar! Gemeinschaft und Musik – das hat uns allen gefehlt!". Gerd Horseling entfuhr er bei der Eröffnung des Friedberger Musiksommers, der durch Corona zweimal erhebliche Beschränkungen über sich hatte ergehen lassen müssen. Horseling und die veranstaltenden "Bürger für Friedberg" sahen eine voll besetzte Rothenberg-Halle. Traditionell eröffnen die "Friedberger Allstars" den Konzertreigen. Die Jazzer zeigten sich diesmal "As never before". Ihr Programm "School of Pop" war etwas Neues, und doch blieben sie authentisch beim Einsatz ihrer künstlerischen Mittel.

