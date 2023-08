Friedberger Musiksommer

"Die Besetzung ist ein Traum": Tal Bashai arrangiert Musik für Friedberger Big Band

Plus Tal Balshai richtet die Werke für den Auftakt des Friedberger Musiksommers ein. Er freut sich vor allem auf die Sängerin an dem Abend.

Von Richard Mayr

Sie sind seit 20 Jahren mit dem Friedberger Musiksommer eng verbunden, jetzt übernehmen Sie einen großen Teil dessen, was bisher Thomas Zoller geleistet hat – wie fühlen Sie sich in dieser Rolle?



Tal Balshai: Es ist nicht ganz neu für mich. Ich habe schon mehrere Jahre als Arrangeur für die Friedberger Big Band arrangiert als Ergänzung zu Thomas Zoller. Es sind schon sicherlich zehn Jahre seit dem letzten Mal, aber ich habe in der Zeit natürlich für andere Projekte und Konzerte arrangiert. Viel für große Orchester gemeinsam mit der Sopranistin Angela Denoke als Solistin, zum Beispiel für das ZDF-Neujahrskonzert am 1. Januar 2018 mit der Dresdener Staatskapelle unter der Leitung von Christian Thielemann. Und viel für Jazz-Bands in verschiedenen Besetzungen. Thomas’ musikalischer „Stempel“ wird sicherlich in diesem Jahr deutlich zu hören sein. Immerhin sind die Hälfte der Werke am Abend immer noch seine Arrangements. Das Arrangieren für diese Big Band an diesem Abend ist immer eine große Furcht und Freude, weil ich jeden in der Band seit längerer Zeit persönlich kenne und weil ich weiß, auf welchem hohen Level in dieser Band musiziert wird. Das ist natürlich ein Traum für jeden Arrangeur, mit einer solchen feinen Besetzung zu arbeiten, aber auch eine große Verantwortung.

Sie arrangieren derzeit eine Reihe neuer Stücke für das Konzert am 30. August. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher?



Balshai: Ich bin in diesem Jahr hauptsächlich für die Stücke mit Gesang verantwortlich. Es kommt eine fantastische Sängerin nach Friedberg: Tehila Nini-Goldstein, die sich in verschiedenen musikalischen Welten zu Hause fühlt. Ihr Talent wird in diesem Jahr sicherlich deutlich zu hören sein, denn sie wirkt mit bei mehreren Konzerten mit unterschiedlichen musikalischen Richtungen. Wir werden die Jazzwelt zum Teil verlassen und uns auch der Musik der 1970er und 80er Jahre widmen, vor allem weibliche Singer-Songwriter-Persönlichkeiten wie Joni Mitchell, Tracy Chapman und andere werden von Tehila interpretiert. Wir werden aber auch große Jazz-Standards spielen, vielleicht auch eins der bekanntesten Stücke, das zum Friedberger Musiksommer hervorragend passt, ich meine damit „Summertime“ von George Gershwin. Die Idee kam mir in den Sinn, denn in diesem Jahr erwartet das Publikum eine weitere Besonderheit in Form eines Streichensembles, das sicherlich die Klangfarben und die Musik aufwerten wird. Und noch eine kleine Herausforderung für mich: Ich darf diesmal zwei eigene Werke mitbringen, die mich auch als Pianist und Komponist in den Vordergrund stellen. Eins von den zwei Stücken ist gerade entstanden und wird in Friedberg eine Premiere haben.

