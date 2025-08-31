Icon Menü
Friedberger Musiksommer: Eine musikalische Europareise mit Karl-Heinz Steffens

Friedberger Musiksommer

Eine Klangreise durch Europa: Nachtmusik und Romantisches beim Friedberger Musiksommer

Von Brahms‘ Kammermusik bis zu Bizets „Carmen“: Der Friedberger Musiksommer nahm das Publikum mit auf einen weiten Streifzug, mit großem Können und dem Zauber imponierender Stimmen.
Von Manfred Engelhardt
    Das gesamte Ensemble der Solisten und Solistinnen beim romantischen Abend in Friedberg, hier nach der „Carmen Suite“.
    Das gesamte Ensemble der Solisten und Solistinnen beim romantischen Abend in Friedberg, hier nach der „Carmen Suite“. Foto: Wilfried Höfl

    Hier wurde alles aufgeboten an Ideen, aber auch an instrumentalem und vokalem Können, um die unendlichen Facetten der Musik darzustellen: Nach der Jazz-Eröffnung am ersten Abend setzte am Wochenende das Programm des Friedberger Musiksommers mit unterschiedlichen Glanzlichtern des klassischen Bereichs weitere spannungsvolle Akzente und Momente. In der Nachtmusik im Schloss am Freitag und der romantisch-südländischen Show am Samstag in der Rothenberg-Halle wurden alle Geschmacksrichtungen im besten Sinn „bedient“. Was Karl-Heinz Steffens und Michal Friedländer als musikalische Leiter aufs Podium zauberten, war das Ergebnis hoher professioneller Qualität wie auch lustvoller Inspiration.

