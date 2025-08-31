Eine Klangreise durch Europa: Nachtmusik und Romantisches beim Friedberger Musiksommer

Hier wurde alles aufgeboten an Ideen, aber auch an instrumentalem und vokalem Können, um die unendlichen Facetten der Musik darzustellen: Nach der Jazz-Eröffnung am ersten Abend setzte am Wochenende das Programm des Friedberger Musiksommers mit unterschiedlichen Glanzlichtern des klassischen Bereichs weitere spannungsvolle Akzente und Momente. In der Nachtmusik im Schloss am Freitag und der romantisch-südländischen Show am Samstag in der Rothenberg-Halle wurden alle Geschmacksrichtungen im besten Sinn „bedient“. Was Karl-Heinz Steffens und Michal Friedländer als musikalische Leiter aufs Podium zauberten, war das Ergebnis hoher professioneller Qualität wie auch lustvoller Inspiration.

Manfred Engelhardt

86316 Friedberg

Musiksommer