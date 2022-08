Friedberger Musiksommer

vor 31 Min.

Thomas Zoller: "Die Herausforderung ist, Interessantes zu präsentieren und das Publikum abzuholen"

Plus Seit vielen Jahren arrangiert Thomas Zoller das Jazzkonzert, mit dem der Friedberger Musiksommer traditionell beginnt. Ein Gespräch darüber, wie ihm jedes Mal etwas Neues dafür einfällt.

Von Richard Mayr

20 Jahre „Friedberger Musiksommer“: Was einst mit einem Kammerkonzert mit „Fine Arts“ und einem Jazz-Frühschoppen begann, hat sich im Lauf der Jahre zu einem Festival mit sechs Konzerten an fünf Tagen entwickelt. Und auch die Herausforderungen durch die Pandemie haben das Engagement der ehrenamtlich organisierenden „Bürger für Friedberg“ nicht bremsen können. Gemeinsam mit Festivalleiter Karl-Heinz Steffens konnten sie den Musikerinnen und Musikern in dieser für alle Kulturschaffenden schweren Zeit eine Bühne bieten. In diesem Sommer findet das Festival vom 31. August bis zum 4. September statt und beginnt traditionell mit einem Konzert, das dem Jazz gewidmet ist. Ein Gespräch mit Thomas Zoller, der für Friedberg die jeweiligen Jazzprogramme arrangiert.

