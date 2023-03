Es gibt kein Zurück mehr im Iran

Plus Die Deutsch-Iranerin Shahrzad Osterer berichtete im Jazzkeller in Augsburg über Proteste, Gefahren und die jüngsten Giftgasanschläge auf Mädchenschulen im Iran.

Um Neues und aktuelle Analysen aus dem Innersten der Proteste im Iran zu hören, ist Shahrzad Osterer eine exzellente Quelle. Gut vernetzt mit Journalisten und Aktivistinnen im Iran, gehört sie zu jenen Beraterinnen, die als unabhängige Exil-Aktivistin auch von Außenministerin Anna Lena Baerbock gehört werden. Etwa hundert Zuhörerinnen und Zuhörer füllten den Jazzkeller, in den das Friedensbüro der Stadt Augsburg und seine Kooperationspartner zur Veranstaltungsreihe "Denkraum" eingeladen hatten.